Objectif Environnement

La 5ème édition du Water Lover Challenge lance le défi de la rentrée : collecter plus d’1 million de mégots en 10 jours !

Morges, Suisse (ots)

Après un été caniculaire, le Water Lover Challenge appelle au passage à l’action auprès d’un déchet qui passe souvent inaperçu : le mégot de cigarette. Il est pourtant particulièrement dangereux : c’est un des premiers déclencheurs directs des feux. 4500 milliards de mégots sont jetés par terre chaque année. Un seul mégot contient plus de 5000 polluants et contamine jusqu’à 1000 litres d’eau !

Créé par Objectif Environnement et porté depuis sa création par Noam Yaron, le nageur suisse qui s’est fait connaître en parcourant 19km à la nage l’été dernier, le défi apporte une réponse citoyenne concrète pour agir directement contre cette pollution. Après deux éditions ayant dépassé le million, le Water Lover Challenge, invite citoyens, écoles, entreprises, villes et associations à collecter le maximum de mégots du 20 au 30 septembre 2026.

L’action est simple, facile et gratuite et les modalités de participation sont à retrouver sur waterlover.org .

Objectif : battre le record de 1080966 mégots collectés en 2025 !

L’édition 2026 franchit un nouveau cap avec le soutien du World Cleanup Day France. Les mégots ramassés lors du World Cleanup Day pourront, pour la première fois, être comptabilisés dans le cadre du Water Lover Challenge, avec le tag #WaterLover.

Et cette année, le Water Lover Challenge place également la valorisation au cœur de sa démarche avec MéGo! et Recyclop, et propose un kit de communication et de sensibilisationcomplet, très attendu par déjà plus de 30 écoles inscrites.

Plus d’informations sur waterlover.org.

Photos - Crédit Noam Yaron Production (sauf si autre crédit précisé)

Vidéos (validation avant publication et même crédit)

Affiche