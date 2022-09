SwissSkills

Endspurt der Wettkämpfe an den SwissSkills 2022

Medienmitteilung Verein SwissSkills Bern, Freitag, 9. September 2022

Der Endspurt der Wettkämpfe an den SwissSkills 2022 ist lanciert

Die Wettkämpfe an den SwissSkills 2022 biegen auf die Zielgerade ein. Morgen Samstagabend werden die Siegerinnen und Sieger bekannt sein und an einer grossen Feier im Beisein von Bundesrat Guy Parmelin geehrt.

Über 1000 talentierte junge Berufsleute zeigen seit Mittwoch auf dem Gelände der BERNEXPO in 85 Wettkampfberufen ihr Können oder bieten in 65 Berufsdemonstrationen einen inspirierenden Einblick in die Vielfalt der Schweizer Berufswelt. Morgen Samstag gehen die Wettkämpfe zu Ende, und am Abend folgt mit der dreistündigen Siegerehrung in Anwesenheit von Bundesrat Guy Parmelin ein Höhepunkt der SwissSkills 2022.

Der Sonntag steht als Schlusstag ganz im Zeichen der Familien. Unter dem Titel «Best of SwissSkills» haben junge und nicht mehr ganz so junge Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, die zahlreichen Berufe eigenhändig auszuprobieren und mit den frisch gekürten Berufs-Champions das Gespräch zu suchen.

Wollen Sie selbst die Emotionen in den Hallen und Zelten auf dem Messegelände der BERNEXPO miterleben? Die SwissSkills 2022 sind morgen Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Das detaillierte Programm findet sich im Internet unter:

swiss-skills2022.ch/de/Besuchen/programm

Umfassender Medien-Service

Wir bieten Ihnen an den SwissSkills 2022 einen umfassenden Service. Auch können Sie sich im Media Center vor Ort noch für die Siegerehrung von morgen Samstagabend,19:30 Uhr, anmelden.

Live-Stream Siegerehrung:

Verfolgen Sie die grosse Siegerehrung am Samstag live ab 19:30 Uhr:

https://www.youtube.com/watch?v=ViMAJSXp7_I

Resultate:

Am Samstagabend um ca. 23:30 Uhr werden alle Ranglisten auf swiss-skills2022.ch/de/wettkampf/resultate aufgeschaltet.

Ab Sonntagvormittag ist im Media Corner ( swiss-skills2022.ch/medien) eine nach diversen Kriterien filter- und sortierbare Rangliste im Excel-Format downloadbar.

Fotoservice:

Zahlreiche Fotos stehen schon jetzt zur freien Verfügung auf unserer Bilddatenbank bereit.

Bis Sonntagvormittag sind von der Siegerehrung mit Namen beschlagwortete Fotos aller Medaillengewinner/innen verfügbar: https://photos.swiss-skills.ch/Photos

Videoservice / B-Roll:

Diverses Impressionen der SwissSkills 2022 stehen bereits als Video / B-Roll zum Download zur Verfügung: https://photos.swiss-skills.ch/Videos

Ab Sonntagvormittag wird die TV-Aufzeichnung sämtlicher Siegerehrungen zum Download bereitgestellt: vimeo.com/showcase/yoveo-swissskills-2022-livestream-recordings

Unser Team wird versuchen, von möglichst vielen Siegerinnen und Sieger Audio- und Video-Quotes aufzuzeichnen und ebenfalls zum Download bereitzustellen: https://vimeo.com/showcase/yoveo-swissskills-2022

Interviewanfragen:

Wir vermitteln nach der Siegerehrung ab Sonntagmorgen gerne Kontakte zu unseren Medaillengewinnerinnen und Gewinnern. Kontaktieren Sie uns via media@swiss-skills.ch oder Tel. +41 31 552 05 16.

Verein SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Roland Hirsbrunner, Tel.031 552 05 16, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch