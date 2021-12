Shared Mobility erhält eine nationale Stimme

Mobilitätsakademie / Académie de la mobilité / Accademia della mobilità

Bern, 15. Dezember 2021 (ots)

Auf Initiative der Mobilitätsakademie des TCS treffen sich am heutigen 15. Dezember in Bern 14 namhafte Akteure aus der Welt der geteilten Mobilität zur Gründung der "Swiss Alliance for Collaborative Mobility", kurz CHACOMO. Mit CHACOMO entsteht ein neuer Branchenverband jenseits der etablierten Interessensvertretungen des MIV und ÖV, der zum Ziel hat, das Teilen von Fahrzeugen, Fahrten und Infrastrukturen als zentralen Baustein einer zukunftsfähigen Schweizer Gesamtmobilität zu etablieren.

Unter der Koordination der Mobilitätsakademie des TCS haben sich in den vergangenen Wochen 14 Anbieter von Shared-Mobility-Diensten auf die Gründung eines neues Verbandes verständigt, um künftig besser ihre Interessen in den politischen Diskurs und die öffentliche Meinungsbildung zu tragen. Als Gründungsmitglieder vertreten sind: Mobility Carsharing, Uber, AMAG, Lime, Tier, Voi, PostAuto, edrive carsharing AG, Swiss E-Car, 2EM, PubliBike, Parcandi AG sowie der TCS und seine Mobilitätsakademie mit ihrem eCargobike-Sharing "carvelo2go".

Dazu Dr. Jörg Beckmann, Direktor der Mobilitätsakademie und Gründungspräsident von CHACOMO: "Die dynamische Marktentwicklung der "Neuen Mobilität" stellt sämtliche private und öffentliche Mobilitätsschaffende vor neue politische, regulatorische und planerische Herausforderungen. Dabei zeigt sich, dass die neuen und etablierten Anbieter:innen auf dem Markt der kollaborativen oder geteilten Mobilität gegenüber der öffentlichen Hand singulär zwar ähnliche Interessen vertreten und Forderungen formulieren, diese aber nur selten als gewichtige Branchenposition im öffentlichen und politischen Meinungsbildungsprozess verankern können. Das möchten wir mit CHACOMO künftig ändern."

Weitere Anbieter:innen von Car-, Ride-, Bike-, oder Micro-Mobility-Sharing-Diensten sowie sämtliche andere Mobilitätsplattformbetreiber:innen im Personenverkehr sind aufgerufen und herzlich eingeladen, sich mit dem Beitritt zu CHACOMO für eine nachhaltige - weil geteilte - Mobilität zu engagieren.

Wie sich der neue Verband künftig in der Schweizer Verkehrswelt positionieren möchte, legt er in seiner an der Gründungsversammlung verabschiedeten "CHACOMO-Charta" dar.