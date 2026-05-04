Photobastei Zürich

Swiss Rave Flyers 90–94: A Study in Excess, Urgency and Belief

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Swiss Rave Flyers 90–94

A Study in Excess, Urgency and Belief

Eine visuelle Exploration der Schweizer Technoszene

Mit Swiss Rave Flyers 90–94erscheint eine Publikation, die sich der grafischen Kreativität der frühen Schweizer Technoszene widmet. Die Flyer dieser Ära sind mehr als auf Papier gedruckte Partyinfos –sie sind Zeugnisse gestalterischer Umbrüche, in denen alle Regeln ignoriert wurden. Verzogen und verbogen, kopiert und gestohlen, konkretisiert und codiert: Die visuelle Sprache gab der Techno-Bewegung ihre Identität. Der Flyer war nicht nur ein Spielfeld der neuen technologischen Möglichkeiten, sondern auch ein Wegweiser durch die Nacht.Auf über 250 Seiten zeigt das Buch hautnah die grafischen Merkmale –Dokumente einer Gegenwelt, die zwischen Do-it-yourself und digitaler Experimentierfreude entstand.Zur Buchvernissage vom 21. Mai 2026 in der Photobastei Zürich spielen die DJs Styro2000 und Spectron –mit Vinylplatten aus der damaligen Zeit.

Kontakt

Mario Burch, mario.burch@gmail.com , +41 79 793 67 92

https://www.marioburch.ch/buzi-books