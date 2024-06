OÖ Landes-Kultur GmbH

RAGE. Nadya Tolokonnikova

Pussy Riot

Linz

21.06.-2010.24, OK Linz

Das OK Linz zeigt die erste museale Ausstellung von Nadya Tolokonnikova, Künstlerin und Gründerin des feministischen Kollektivs Pussy Riot.

Nadya Tolokonnikova wird in Russland für ihre konzeptuellen Performances und ihren künstlerischen Protest gegen das Putin Regime verfolgt. Ihre vom The Guardian als eines der wichtigsten Kunstwerke des 21. Jahrhunderts gekürte Performance „Punk Prayer“, in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, endete für sie und ihre Kolleginnen mit Lagerhaft wegen „Rowdytums aus religiösem Hass“.

Allen Repressalien zum Trotz hört Nadya Tolokonnikova nicht auf Kunst zu schaffen und gegen vorherrschende Strukturen anzukämpfen. In ihrer Ausstellung RAGE geht es einmal mehr um Widerstand und Repression, um den Aufstand gegen autoritäre Regime und patriarchale Strukturen.

Mit Ironie, Subversion und Provokation unterwandert die Künstlerin herrschende Kontroll- und Abwehrmechanismen des autoritären Staats in dem sie aufgewachsen ist.

Tolokonnikovas Werk umfasst neben ihren performativen Arbeiten auch Objekte und Installationen in denen sie ihre traumatischen Erlebnisse verarbeitet. Aus einem Zustand der Angst und Repression entwickelte sie eine visuelle Sprache, die sich gegen moralische und politische Gegebenheiten auflehnt: anarchistisch, radikal, beklemmend und zugleich berührend und ironisch. Die Künstlerin entwirft für ihre Ausstellungen immersive bühnenhafte Settings, die Illya Kabakovs Konzept der „totalen Installation“ aufnehmen und weiterführen. Auch für die Ausstellung im OK Linz inszeniert sie Objekte, Videos und Sound in einem dystopischen Environment.

