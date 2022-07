Vorschau Photobastei - Season Opening - Musik und Rebellion

Photobastei Zürich

Die Photobastei eröffnet ihre neue Saison am Donnerstag, 15. September mit drei Ausstellungen. Musik und Rebellion! steht als Thema in den beiden Ausstellungen im dritten Stock im Vordergrund. Eine hat den Schwerpunkt 60er Jahre in den USA und eine mit Free&Virgin einen Bezug zu Zürich. Der zweite Stock widmet sich indessen einem weissen Flecken der Schweizer Geschichte: Die Anwerbung türkischer Gastarbeiter:innen im letzten Jahrhundert. Die berührende Ausstellung wird keine Schweizer:in und keine Person mit Migrationshintergrund kalt lassen - egal woher wir in dieses Land gekommen sind!

Leni Sinclair - Participant Observer

Sex, Rock und Fotografie! Die Welt verdankt Leni Sinclair die Gründung der "White Panthers" und Bilder von der rebellischen Musikszene Amerikas.

Leni Sinclair, 1940 in Königsberg geboren, verlässt die DDR kurz vor dem Mauerbau und lässt sich in den frühen 60er Jahren in Detroit USA nieder. Sie heiratet den Poeten, Anarchisten und Musikproduzenten John Sinclair und wird Aktivistin und Fotografin.

Sie hält einige der grössten Musiker:innen ihrer Generation sowie den rebellischen Kampf für die Bürgerrechte in Detroit in prägenden Bildern fest. Ihre Fotografien zeigen, wie die Musik und der Kampf um Freiheits- und Bürgerrechte in den USA der 60er und 70er Jahre untrennbar miteinander verknüpft sind.

Die Fotografin wird zur Vernissage anwesend sein.

Eintritt: 12/8 CHF (ganzer Stock mit beiden Ausstellungen)

Weitere Informationen

Rock - Chole - Chaos: Heinz Meier Free & Virgin

Heinz Meier (18.10.1951 – 21.12.2021) war ein Pionier der Schweizer Rock-Szene. Er und sein Partner Harry Sprenger, auch bekannt unter dem Namen «Die Blues Brothers der Schweiz», organisierten mit ihrer Konzert-Agentur FREE & VIRGIN und unzähligen Partnern gut 3500 Konzerte.

Die Gedenkausstellung und Publikation free & virgin - heinz meier «rock, chole & chaos», kuratiert und herausgegeben von Lurker Grand, präsentiert Fragmente von einigen Texten aus der Feder von Heinz Meier und etliche Gastbeiträge. Angereichert mit Photographien, Plakaten und weiteren Artefakten vervollständigen sie das Bild.

Weitere Informationen

21.00 Uhr, Konzert

RAMS

mit Special Guest Stephan Mösch ex THE BUCKSKonzert: 15 CHF

Ausstellung & Konzert: 20/16 CHF

«Und dann fing das Leben an». Eine biografisch-fotografische Recherche in der Schweiz und der Türkei. “Ve sonra hayat başladı.” İsviçre-Türkiye arasında biyografik/fotoğrafik bir araştırma.

Ausgangspunkt der Ausstellung «Und dann fing das Leben an» ist die Familiengeschichte von Ayse Yavas. Ihr Vater vermittelte 70 Männern aus der Türkei Stellen in Schweizer Industriebetrieben. Die Kuratorinnen haben Verwandte und Freund:innen aus drei Generationen in der Schweiz und der Türkei getroffen und einen Schatz von Erzählungen und privaten Fotografien geborgen.

Weitere Informationen

Medienkontakt: Romano Zerbini Verein PhotoCreatives / Photobastei