Suntech Power Japan Corp.

Suntech liefert 34,7 MWp bifaziale PV-Module an das "wegweisende" Solar-plus-Speicher-Photovoltaikprojekt in Großbritannien

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Suntech, ein weltweit führender Hersteller von leistungsstarken Photovoltaikprodukten, gab heute bekannt, sämtliche bifaziale PV-Module für das "wegweisende" Solar-plus-Speicher-Photovoltaikprojekt in Großbritannien bereitgestellt zu haben. Das Projekt soll auch das erste in Großbritannien sein, bei dem Einzelachsen-Tracker und bifaziale Module zum Einsatz kommen.

GRIDSERVE, ein britischer Entwickler erneuerbarer Energien, stellte diese "bahnbrechende" Solar-plus-Speicher-Hybridfarm in York fertig. In diesem 34,7-MW-Solarpark kommen bifaziale Module und Einzelachsen-Tracker zum Einsatz, was eine Neuheit für den britischen Solarmarkt sowie vermutlich die weltweit nördlichste Kombination dieser beiden hochmodernen Technologien ist. Darüber hinaus bieten die bifazialen Module und Tracker vor Ort verschiedene Einnahmequellen, um auch ohne Fördermittel finanzierbar zu bleiben. Diesen Einnahmequellen, die auf der Kombination bifazialer Module, Tracker und Batteriespeicher beruhen, ist es letztlich zu verdanken, dass das Projekt auch ohne Fördermittel vorangebracht werden konnte.

Toddington Harper, Chief Executive bei GRIDSERVE, zufolge, veranschaulichen subventionsfreie Projekte wie dieses, dass Großbritannien in der Lage ist, seine Verpflichtungen zur Erreichung der Netto-Null-Emission "lange vor 2050" zu erfüllen. "Wir haben das Solarmodell gänzlich überdacht, um seinen Wert zu maximieren. Wir konnten zeigen, dass wir sehr wohl in der Lage sind, Projekte wie dieses zu realisieren. Um auf diesen Erfolg aufzubauen, möchten wir nun Partnerschaften mit weiteren Landbesitzern und Entwicklern eingehen sowie Projektrechte erwerben", erklärte er.

Vincent Cao, Vizepräsident von Suntech, erklärte, dass Suntech in den vergangenen 19 Jahren stets danach strebte, hochwertige und kostengünstige PV-Produkte auf den Markt zu bringen. "Wir werden unsere Arbeit mit wertvollen Partnern wie GRIDSERVE fortsetzen und sämtlichen unserer Kunden uneingeschränkt zuverlässige Produkte liefern."

Über 90.000 von Suntech bereitgestellte bifaziale PV-Module sind vor Ort für die Energieerzeugung verantwortlich. Dabei kommen von Nextracker gelieferte Einzelachsen-Tracker zum Einsatz, um das Erzeugungsportfolio der Solarfarm umzustellen.

Informationen zu SUNTECH:

Suntech, das 2001 gegründet wurde, hat über 21 GW-Photovoltaik-Module an mehr als 90 Länder geliefert. Als führender Photovoltaik-Hersteller konzentrieren wir uns auf die Forschung und Produktion von kristallinen Silizium-Solarzellen und -Modulen. Wir widmen uns der Verbesserung von Fertigungstechniken und F&E-Technologien, um unseren Kunden die höchste Zuverlässigkeit und Qualität zu bieten.

