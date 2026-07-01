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Pathé Suisse SA

Pathé erweitert mit Neugass Kinos und Quinnie Cinemas den unlimitierten Kinospass!

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Pathé baut das Angebot des Pathé Pass Unlimited weiter aus. In Zusammenarbeit mit der Neugass Kino AG in Zürich und Luzern sowie den Quinnie Cinemas Ltd. in Bern profitieren Abonnentinnen und Abonnenten ab sofort von attraktiven Ticket-Rabatten in ausgewählten Partnerkinos mit Filmen im Arthouse-Bereich.

Wir freuen uns, die neue Partnerschaft mit Neugass Kinos und Quinnie Cinemas zu kommunizieren und gemeinsam mit diesen Partnern das Angebot Pathé Pass Unlimited noch attraktiver zu gestalten.

Details entnehmen Sie der beiliegenden Medienmitteilung.

Freundliche Grüsse

Stephan Herzog

Pathé Suisse S.A.

Stephan Herzog
Director of Administration
 media@pathe.ch

Pathé Suisse SA
Rue du Petit-Chêne 27
CH 1003 Lausanne
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