Yili wird Asiens erster Molkereiproduzent mit einem Jahresumsatz von mehr als 100 Mrd. RMB

Hohhot, China (ots/PRNewswire)

Das Ergebnis entspricht dem Unternehmensziel von 100 Milliarden RMB für das GJ2021, und das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal auch einen starken Start in das GJ2022

Trotz anhaltender Probleme im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet das Unternehmen weiterhin starke Zuwächse bei Umsatz und Gewinn

Der globale Molkereigigant Yili Group ist der erste asiatische Molkereiproduzent, der einen Jahresumsatz von über 100 Milliarden RMB erzielt und damit seine Vormachtstellung in der Region festigt.

Die Gesamteinnahmen des Unternehmens beliefen sich 2021 auf 110,595 Milliarden RMB, 14,15 % mehr als im Vorjahr und mehr als 13,7 Milliarden RMB im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf 8,732 Milliarden RMB.

Die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 zeigen, dass der Gesamtumsatz der Yili Group 31,047 Milliarden RMB betrug, was einem Anstieg von 13,47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24,08 % auf 3,508 Milliarden RMB.

Pan Gang, Vorsitzender und Präsident der Yili Group, wies darauf hin, dass Yili mit voller Kapazität arbeiten wird, um eine ausreichende Versorgung mit Milchprodukten während der laufenden Epidemie sicherzustellen. Das Unternehmen wird weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um die Gesundheitsbedürfnisse der Kunden zu erfüllen und Werte für Mitarbeiter, Investoren und die Gesellschaft zu schaffen.

Kernprodukte weiterhin an der Spitze des Marktes

Die Kernprodukte von Yili behielten im Jahr 2021 ihre starke Dynamik bei, da das Unternehmen in Produktinnovationen, die Optimierung des Produktportfolios und den Ausbau der Vertriebskanäle investierte.

Das wichtige Flüssigmilchgeschäft erzielte einen Umsatz von 84,911 Mrd. RMB, ein Plus von 11,54 % gegenüber dem Vorjahr, und steht damit weiterhin an der Spitze des Molkereimarktes. Yili Pure Milk, Satine Pure Milk und die AMBPOMIAL Joghurt-Serie erzielten einen jährlichen Rekordumsatz von 20 Milliarden RMB. Satine Organic Series steht auch 2021 an erster Stelle im Segment der Biomilch. Im Bereich Speiseeis erwirtschaftete Yili einen Umsatz von 7,161 Milliarden RMB, 16,28 % mehr als im Vorjahr.

Neue Wachstumstreiber entstehen, allen voran das Milchpulvergeschäft

Im GJ 2021 erwirtschaftete das Unternehmen mit Milchpulver und verwandten Geschäftsbereichen einen Umsatz von 16,209 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 25,80 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und eine starke Wachstumsdynamik zeigt. Im zukunftsträchtigen Käsesektor wuchs das Käsegeschäft von Yili im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 150 %.

Die F&E-Ausgaben des Unternehmens stiegen um 23,39 % auf 601 Mio. RMB, ein Wert, der deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt.

Yili setzt strategische Expansion entlang der gesamten industriellen Kette fort

Im März 2022 schloss Yili die formale Übernahme von Ausnutria Dairy ab. Als Reaktion auf das schnelle Wachstum der Branche gründete das Unternehmen ein Käseunternehmen. Die wichtigsten Produkte von Yili sind inzwischen auf Märkten auf fünf Kontinenten und in mehr als 60 Ländern und Regionen vertreten, wobei die Einnahmen aus dem Auslandsgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um 8 % gestiegen sind. Gute Beispiele für die Erfolge des Unternehmens in Übersee sind die Eiscreme-Produktionsstätte in Indonesien und die Modernisierung der Westland-Fabriken.

