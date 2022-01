Yili Group

Yili hält seine Jahresversammlung online ab - Mitarbeiteranreize im Wert von über 1,2 Milliarden RMB in 2021

Huhhot, China (ots/PRNewswire)

Im vergangenen Jahr hat Yili einen neuen Weg eingeschlagen und das beste Betriebsergebnis aller Zeiten erzielt

Yili hat eine hochwertige Entwicklung erreicht und seine Mitarbeiter, die Industriekette und die Gesellschaft belohnt

Am 25. Januar 2022 hielt Yili seine Jahresversammlung 2021 online ab. Mehr als 100.000 Teilnehmer kamen zu diesem XR-basierten, futuristischen Online-Meeting zusammen, darunter Yili-Mitarbeiter, ihre Familien und Partner aus der ganzen Welt.

Pan Gang, Chairman und President der Yili Group, sagte: „Mit unserer Liebe zu einem gesunden Leben werden wir durch kontinuierliche Innovation immer mehr Produkte für Ernährung und Gesundheit für Kunden auf der ganzen Welt bereitstellen und Menschen in Not Wärme und Liebe bringen, indem wir Gutes tun. Mit Liebe zu unserer Karriere werden wir unseren Mitarbeitern ein Gefühl der Erfüllung und des Glücks vermitteln, indem wir ihnen helfen, zu wachsen, und wir werden uns mit unseren Partnern in der Industriekette zusammentun, um eine Ära des größeren Wohlstands zu eröffnen, indem wir uns weiter vorwärts bewegen."

Das schnelle Wachstum von Yili kommt den Mitarbeitern zugute

Yili ist bestrebt, die berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter zu fördern, und hat ein System zur Talentförderung und Mitarbeiterbetreuung eingerichtet. Dies bietet eine wirksame Plattform für die individuelle Entwicklung der Mitarbeiter, umfangreiche Schulungsressourcen und ein gut entwickeltes Belohnungssystem.

Bei diesem Treffen wurden mehr als 100 Auszeichnungen an herausragende Mitarbeiter und Teams verliehen, um ihre Leistungen in den Bereichen Talentförderung, Prozessentwicklung, sichere Produktion, Qualitätsmanagement und Innovationen zu würdigen. Zusätzlich zu den Grundgehältern und Leistungsvergütungen hat Yili im Jahr 2021 mehr als 1,2 Milliarden RMB an Mitarbeiteranreizen bereitgestellt.

Yili ist auch bestrebt, seinen Mitarbeitern abwechslungsreiche Karrieremöglichkeiten zu bieten. Allein im letzten Jahr bot sie über 2.000 Mitarbeitern Wachstums- und Entwicklungsmöglichkeiten.

Yili fördert den gemeinsamen Wohlstand in der gesamten industriellen Kette

Als einer der fünf größten Akteure in der globalen Milchwirtschaft hat Yili seine technologische Modernisierung vorangetrieben und die Wertschöpfungsketten in der Branche gefördert, um die kontinuierliche Entwicklung seiner vor- und nachgelagerten Partner sowohl in technologischer als auch in finanzieller Hinsicht zu unterstützen.

Yili hat außerdem über fünf Millionen Milchbauern geholfen, ihr Einkommen zu erhöhen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Bis zum 31. Dezember 2021 hatte Yili 90 Milliarden RMB in die Finanzierung von 8.590 seiner vor- und nachgelagerten Partner in der industriellen Kette investiert, wobei 7,596 Milliarden RMB im Jahr 2021 verlängert wurden.

Mit dem Ziel, gemeinsam das globale Gesundheitsökosystem aufzubauen und den Verbrauchern weltweit zu dienen, investierte Yili rund 100 Millionen RMB, um seine herausragenden Händler auf der Top-Partner-Konferenz 2022 zu belohnen. Derzeit arbeitet Yili mit Partnern in 33 Ländern auf fünf Kontinenten zusammen.

Yili unterstützt das Gemeinwohl, um das Leben der Menschen zu verbessern

Im Laufe der Jahre ist Yili stets seiner sozialen Verantwortung nachgekommen. Bis Ende 2021 umfasste das Projekt „Yili Nutrition 2030" 12 000 chinesische Schulen mit einer Gesamtinvestition von mehr als 92 Millionen RMB, wovon fast 700 000 Kinder profitierten. Das Projekt „Yili Ark", das die Sicherheit der Kinder gewährleisten soll, wurde in 25 Provinzen und Städten im ganzen Land durchgeführt und kam 300 000 Kindern, Lehrern und Eltern zugute.

Yili setzt sich auch für die Entwicklung einer grünen Industriekette ein. Yili hat vor kurzem vom Bureau Veritas eine Bescheinigung über die Klimaneutralität erhalten, was die erste derartige Verifizierung in der lokalen Milchwirtschaft darstellt. Seine branchenführenden Praktiken zur Erreichung von Emissionsspitzenwerten und Kohlenstoffneutralität wurden auch als einzige Fallstudie aus dem Lebensmittel- und Landwirtschaftssektor in den Corporate Net Zero Pathway des Global Compact der Vereinten Nationen aufgenommen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1736072/Pan_Gang_addresses_the_2021_annual_meeting_online.jpg