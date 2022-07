Empire State Realty Trust, Inc.

Der Empire State Building Run-Up 2022 kehrt am 6. Oktober 2022 zurück, präsentiert von Turkish Airlines und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation

Die Anmeldung für das Wahrzeichen des Empire State Building öffnet am 11. Juli um 12 Uhr mittags

Das Empire State Building (ESB) gab heute bekannt, dass der Empire State Building Run-Up (ESBRU) 2022 - präsentiert von Turkish Airlines und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation - am 6. Oktober 2022 um 20.00 Uhr EST stattfinden wird.

Etwa 150 Läuferinnen und Läufer werden beim 44. jährlichen Run-Up die 1.576 Stufen bis zum 86. Stock des „World's Most Famous Building" hinauflaufen können. Die Läufer werden in bestimmte Läufe eingeteilt, wie z. B. Eliteläufer, Prominente, adaptive Athleten, Medien und die Öffentlichkeit. Die Anmeldung zu diesem herausragenden Towerrunning-Event ist online möglich unter https://nycruns.com/race/esb2022, ab dem 11. Juli um 12 Uhr in der Reihenfolge der Anmeldungen. Die Teilnahmekosten in Höhe von 125 $ pro Läufer werden bei der Annahme berechnet.

„Der Empire State Building Run-Up ist das erste und berühmteste Tower-Running-Event und steht bei Eliteläufern aus aller Welt ganz oben auf der Wunschliste", sagte Anthony E. Malkin, Chairman, President und CEO von Empire State Realty Trust. „Wir heißen unsere Athleten willkommen, um sich der Herausforderung zu stellen und ihre Grenzen im Rennen um die Spitze zu testen

Turkish Airlines, eine weltweit führende Fluggesellschaft, die mehr Ziele als jede andere anfliegt, wird die ESBRU im vierten Jahr als Sponsor unterstützen.

Die Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist auch in diesem Jahr offizieller Charity-Partner der ESBRU, mit einem speziellen Lauf für adaptive Athleten und CAF-Unterstützer, die für mehr laufen und Geld sammeln möchten, um Athleten mit körperlichen Behinderungen durch Sport zu unterstützen.

Der Empire State Building Run-Up 2022 wird produziert von NYCRUNS.

Weitere Informationen über das Empire State Building und den jährlichen Run-Up finden Sie online.

Informationen zum Empire State Building

The Empire State Building, das „World's Most Famous Building", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt 443 Meter über Midtown Manhattan von der Basis bis zur Antenne. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86. Stockwerk des Observatoriums, dem einzigen 360-Grad-Freiluft-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, orientiert die Besucher für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Erfahren Sie mehr unter www.esbnyc.com. „Amerikas Lieblingsgebäude" vom American Institute of Architects, dem weltweit beliebtesten Reiseziel von Uber, der 1. Attraktion in den Vereinigten Staaten in Tripadvisor's 2022 Travellers' Choice Best of the Best und der 1. Attraktion in New York City von Lonely Planet, Es begrüßt jährlich mehr als 4 Millionen Besucher aus der ganzen Welt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen vor allem eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für die Observatory Experience finden Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude selbst auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) ist ein REIT, der Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienhäuser in Manhattan und dem Großraum New York besitzt und verwaltet. ESRT besitzt das Empire State Building - das berühmteste Gebäude der Welt - und TripAdvisor's 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards #1 Attraktion in den USA und #3 Attraktion in der Welt, im neu gestalteten und ikonischen Empire State Building Observatory. Das Unternehmen ist führend in den Bereichen gesunde Gebäude, Energieeffizienz und Umweltqualität in Innenräumen und hat die niedrigsten Treibhausgasemissionen pro Quadratmeter aller börsennotierten REIT-Portfolios in New York City. Zum 31. Dezember 2021 umfasste das Portfolio der ESRT ca. 9,4 Millionen Quadratmeter vermietbare Bürofläche, 700.000 Quadratmeter vermietbare Einzelhandelsfläche und 625 Einheiten in zwei Mehrfamilienhäusern. Weitere Informationen über Empire State Realty Trust finden Sie unter esrtreit.com und folgen Sie ESRT auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn.

Über Turkish Airlines

Das Star Alliance Mitglied Turkish Airlines wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und verfügt heute über eine Flotte von 377 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge), die weltweit 340 Ziele in 129 Ländern anfliegen (287 internationale und 53 inländische). Weitere Informationen über Turkish Airlines finden Sie auf der offiziellen Website des Unternehmens www.turkishairlines.com oder in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Über Star Alliance

Das Star Alliance Netzwerk wurde 1997 als erste wirklich globale Airline-Allianz gegründet, basierend auf einem Kundenwertversprechen von globaler Reichweite, weltweiter Anerkennung und nahtlosem Service. Seit ihrer Gründung bietet sie das größte und umfassendste Netz von Fluggesellschaften an, wobei der Schwerpunkt auf der Verbesserung der Kundenerfahrung während der gesamten Reise der Allianz liegt. Die Mitgliedsfluggesellschaften sind: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines, und United. Insgesamt bietet das Star Alliance Netzwerk derzeit mehr als 12.000 tägliche Flüge zu fast 1.300 Flughäfen in 197 Ländern an. Weitere Anschlussflüge werden von den Star Alliance Connecting Partners Juneyao Airlines und THAI Smile Airways angeboten.

