Bain & Company

WEITBLICK-Event für Frauen startet in die fünfte Runde

Recruiting-Veranstaltung von Bain

München/Zürich (ots)

Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company lädt erneut zu WEITBLICK - Das Event für Frauen mit Perspektiven ein. Die jährliche Recruiting-Veranstaltung findet am 25. und 26. November 2021 in München statt und richtet sich an herausragende Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie an Doktorandinnen und Young Professionals aller Fachrichtungen. Bain organisiert das WEITBLICK-Event bereits seit 2017.

"Als globales Unternehmen ist es uns wichtig, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich ganz individuell persönlich und beruflich zu entwickeln", betont Bain-Partner Nikolaus Zacher, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Mit unserem WEITBLICK-Event wollen wir den Blick der Teilnehmerinnen für ihre Stärken und Ziele schärfen und ihnen gleichzeitig die Gelegenheit bieten, einen nachhaltigen Eindruck von der Beratungsarbeit zu bekommen." Neben spannenden Projekten in einem internationalen Umfeld profitieren Consultants bei Bain von flexiblen Arbeitszeitmodellen, zusätzlicher Elternzeit, passgenauen Coachings und Initiativen wie dem länderübergreifenden Netzwerk Women@Bain.

Neben WEITBLICK hat Bain mit "Kompass", "Curious About Consulting" und "Jumpstart" weitere Recruiting-Events im Portfolio, die sich ebenfalls exklusiv an Frauen richten. Sie sollen potenzielle Bewerberinnen für die Welt der Unternehmensberatung begeistern sowie dem Erfahrungsaustausch dienen. "Wir möchten besondere Talente mit unterschiedlichen Fähigkeiten für Bain gewinnen und ein Umfeld schaffen, in dem alle das Beste aus sich herausholen können", erklärt Bain-Partnerin Mareike Steingröver. "Dies setzt voraus, dass wir Diversität in unserer Unternehmenskultur fördern und unseren Consultants den Raum geben, ihre Karrierewege individuell zu gestalten."

Bewerbungen noch bis zum 20. Oktober 2021 möglich

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung erarbeiten die Teilnehmerinnen ihre persönlichen und beruflichen Ziele und definieren nachfolgend, wie sie diese erreichen wollen. Noch bis zum 20. Oktober 2021 können Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester, Doktorandinnen und Berufseinsteigerinnen sämtlicher Fachrichtungen ihre Bewerbung online einreichen. Weitere Informationen zu Event, Bewerbungsprozess sowie Ansprechpersonen gibt es unter: www.joinbain.de/weitblick.

