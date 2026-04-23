LID Pressecorner

Sonderausstellung „Wir sind Schweizer Milch“ im Grünen Zentrum an der BEA

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

MEDIENMITTEILUNG SMP / PSL - swissmilk

Bern, 23. April 2026

Sonderausstellung „Wir sind Schweizer Milch“ im Grünen Zentrum an der BEA

An der BEA 2026 lädt das Grüne Zentrum in Halle 3.0 Besucherinnen und Besucher ein, die Welt der Schweizer Milch hautnah zu erleben. Vom 24. April bis 3. Mai 2026 bietet die Sonderausstellung «Wir sind Schweizer Milch» spannende Einblick in die Schweizer Milchproduktion – informativ, interaktiv und für alle Sinne erlebbar.

Die Ausstellung zeigt, wie aus Gras hochwertige Milch entsteht und welche Arbeit hinter einem Liter Milch steckt. Besucherinnen und Besucher erfahren, wie Milchkühe in der Schweiz gehalten werden, was sie täglich brauchen und welche Rolle nachhaltige Landwirtschaft spielt. Interaktive Stationen vermitteln Wissen zu Tierwohl, Ernährung und Nachhaltigkeit und machen die Zusammenhänge der Milchproduktion verständlich und erlebbar.

Schweizer Milch: natürlich und wertvoll

Schweizer Milch ist ein hochwertiges Naturprodukt und ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung. Die Ausstellung zeigt, warum Milch nährstoffreich ist und wie Programme wie RAUS (regelmässiger Auslauf im Freien) und BTS (besonders tierfreundliche Stallhaltung) zum Tierwohl beitragen. Zudem wird die Vielfalt der Milchprodukte – von Milch über Käse bis Butter – sowie deren Bedeutung im Alltag aufgezeigt.

Erlebnis für Gross und Klein

Das Grüne Zentrum richtet sich an ein breites Publikum: Familien, Konsumentinnen und Konsumenten sowie Fachinteressierte. Neben Wissensvermittlung sorgen spielerische Elemente für Unterhaltung. Kulinarisch können Gäste ihren Besuch mit Angeboten wie Milkshakes oder Frozen Yogurt abrunden.

Führungen für Schulklassen

Für Schulklassen ab der 3. Klasse werden vom 27. April bis 1. Mai 2026 geführte Rundgänge angeboten. Fachpersonen vermitteln altersgerecht Wissen zur Schweizer Milchwirtschaft und machen die Ausstellung zu einer praxisnahen Schulstunde.

Auskünfte: