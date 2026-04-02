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Käsekonsum in der Schweiz wächst weiter

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MEDIENMITTEILUNG

Bern, 2. April 2026

Käsekonsum in der Schweiz wächst weiter

2025 wurden in der Schweiz 217’596 Tonnen Käse aus dem In- und Ausland konsumiert. Das sind 7’323 Tonnen mehr als im Vorjahr. Pro Kopf entspricht dies einem durchschnittlichen Konsum von 23.71 Kilogramm Käse. Gegenüber 2024 bedeutet dies einen Anstieg um 590 Gramm beziehungsweise +2,5 %.

Mehr Frisch- und Halbhartkäse

Über zwei Drittel der gesamten konsumierten Menge entfielen 2025 auf Quark, Frisch- und Halbhartkäse. Gegenüber dem Vorjahr wurden ein Plus von 560 Gramm bei Quark- und Frischkäse sowie 340 Gramm bei Halbhartkäse verzeichnet. Zusammen ergibt dies einen Mehrkonsum von rund 900 Gramm innerhalb dieser beiden Produktgruppen.

Der Trend lässt sich auch kulinarisch erklären: Quark und Frischkäse – beispielsweise Mozzarella – werden vermehrt in der warmen und kalten Küche eingesetzt. Für Apéros bleiben Halbhartkäsesorten wie Appenzeller®, Vacherin Fribourgeois AOP, Tilsiter®, Tête de Moine AOP, Berg- und Alpkäse beliebt.

Weniger Milch im Käse

Während der Konsum von Weich- und Extrahartkäse in der Schweiz in den letzten zwei Jahren stabil geblieben ist, ging der Pro-Kopf-Verbrauch von Hartkäse, Schmelzkäse und Fondue zurück. Das bedeutet auch, dass im verbrauchten Käsemix in der Tendenz prozentual weniger Milch enthalten ist. Während es für die Produktion von Quark und Frischkäse lediglich 4 bis10 Kilogramm Milch braucht, sind es bei Hartkäse 10-13 Kilogramm.

Stabiler Inlandanteil

Der Anteil von inländischem Käse am Gesamtkonsum lag 2025 bei 63,3 % und blieb damit über die letzten drei Jahre weitgehend stabil.

Zulegen konnten insbesondere Frischkäse und Quark (+2,2 %), Halbhartkäse (+0,4 %) und Extra-Hartkäse (+0,7 %).

Die Verbrauchszahlen werden von Agristat (Schweizer Bauernverband) anhand der Daten der TSM Solutions GmbH, des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit BAZG sowie der Schweizer Milchproduzenten SMP berechnet und zusammen mit Switzerland Cheese Marketing AG publiziert. Die Zahlen sind Bestandteil der “Milchstatistik der Schweiz 2025“, die im Spätsommer 2026 erscheinen wird.

Die Originalmitteilung mit allen Tabellen finden Sie im Anhang

Auskünfte:

Christa Brügger Tel. 031 359 52 14

Schweizer Milchproduzenten SMP christa.bruegger@swissmilk.ch

Patrick Dänzer Tel. 058 101 80 47

TSM Solutions GmbH statistik@tsmsolutions.ch

Désirée Stocker Tel. 031 385 26 22

Switzerland Cheese Marketing media@scm-cheese.com