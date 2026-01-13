LID Pressecorner

«Das Beste der Region» erweitert den Zugang zu regio.garantie durch neue Gebietslabels

Ostermundigen, 13. Januar 2026 – Der Verein «Das Beste der Region» öffnet die Zertifizierung mit dem Gütesiegel regio.garantie für alle Produzentinnen und Produzenten in den Kantonen Bern, Aargau, Zürich sowie in der Zentralschweiz, sofern sie die Anforderungen von regio.garantie erfüllen.

Bisher war eine Zertifizierung in den Gebieten der 16 bestehenden Regionalmarken möglich. Dadurch entstanden sogenannte «weisse Flecken» innerhalb des Stammgebiets, das die Kantone Bern, Aargau, Solothurn, Zürich, Basel und die Zentralschweiz umfasst. Mit der Einführung der neuen Gebietslabels regio.garantie Bern, regio.garantie Aargau, regio.garantie Zürich und regio.garantie Zentralschweiz werden diese Lücken nun vollständig geschlossen. In den übrigen Regionen bestehen bereits Lösungen durch die vorhandenen Regionalmarken.

Der Verein reagiert damit auf die wachsende Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten nach Regionalprodukten sowie auf das zunehmende Interesse der Produzentinnen und Produzenten, ihre Erzeugnisse mit dem Gütesiegel regio.garantie auszeichnen zu lassen. Damit trägt er den Veränderungen im Markt Rechnung und bleibt seinem Fokus auf starke Regionalmarken treu.

Die Zertifizierung mit regio.garantie ist eine zentrale Voraussetzung, um Produkte in das regionale Sortiment diverser nationaler Detailhändler und Discounter liefern zu können. Mit dem erweiterten Zugang können künftig noch mehr Produzentinnen und Produzenten vom Potenzial zertifizierter Regionalprodukte profitieren.

Diese Erweiterung versteht sich als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu den bestehenden Regionalmarken. Der Verein ist überzeugt, dass mit diesem Schritt sowohl das Gütesiegel regio.garantie, die bestehenden Regionalmarken als auch der Absatz von Regionalprodukten nachhaltig gestärkt werden. (Die beigefügten Logo-Varianten sind für alle Gebiete verfügbar.)

Das nationale Gütesiegel regio.garantie stellt sicher, dass die Rohstoffe der zertifizierten Produkte zu mindestens 80% aus dem definierten Gebiet stammen. Zudem ist es Pflicht, dass die Verarbeitung zu mindestens zwei Dritteln in diesem Gebiet erfolgt.

