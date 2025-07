Seegene

Seegene präsentiert das weltweit erste vollautomatisierte PCR-System und läutet auf der ADLM 2025 eine globale diagnostische Paradigmenwende ein

CURECA™, das zu 100 % automatisierte Diagnosesystem, das den zukünftigen Goldstandard definiert, feiert Premiere vom 28. bis 31. Juli in Chicago

Vernetzung globaler Diagnosedaten – STAgora™, die Big Data-Plattform, wird die Zukunft der Diagnostik prägen

Frühzeitiger Zugang zum neuen diagnostischen System – Pilotpartnerschaften mit ausgewählten Institutionen bis Jahresende geplant

Seegene Inc., ein weltweit führender Anbieter molekulardiagnostischer Lösungen (MDx), gab heute bekannt, dass es sein vollautomatisiertes PCR-Testsystem CURECA™ sowie die Datenanalyseplattform STAgora™ auf der ADLM 2025 (Association for Diagnostics & Laboratory Medicine), der weltweit größten Diagnostikkonferenz, die vom 28. bis 31. Juli in Chicago stattfindet, vorstellen wird. Mit diesen technologischen Innovationen kündigt Seegene einen grundlegenden Wandel im globalen Diagnostik-Paradigma an.

Vollautomatisierung aller Schritte der PCR-Testung für mehr Effizienz und Präzision

CURECA™ ist das weltweit erste System, das den gesamten PCR-Testprozess – von der Primärprobenvorbereitung bis hin zur Nukleinsäureextraktion, Amplifikation und Datenanalyse – vollständig automatisiert und dabei kein manuelles Eingreifen erfordert. Das System ist für den ununterbrochenen Betrieb rund um die Uhr ausgelegt und minimiert menschliche Fehler, wodurchdie Konsistenz und Zuverlässigkeit der Testergebnisse erheblich verbessert werden.

Ein entscheidender Durchbruch ist sein vollautomatisiertes Vorbereitungsmodul. Es bewältigt einen der arbeitsintensivsten und fehleranfälligsten Schritte im Laborablauf. Die Vorbehandlung stellte bislang eine große Herausforderung dar, insbesondere bei der Verarbeitung unterschiedlicher Probenmaterialien wie Urin, Blut, Sputum und Stuhl. Die Mitarbeitenden in den Laboren führen oft über einen längeren Zeitraum hinweg Routinearbeiten aus, wobei unterschiedliche Erfahrungsniveaus zu inkonsistenten Ergebnissen führen können. Stuhlproben stellen aufgrund ihrer hohen Viskosität und ihres Feststoffanteils eine besondere Herausforderung für die Automatisierung dar.

Das Vorbereitungsmodul des CURECA™-Systems ist das erste, das den Vorbehandlungsprozess für alle wichtigen Probenmaterialien ,einschließlich Stuhl, vollständig automatisiert und damit langjährige Herausforderungen im Laborbetrieb überwindet. Diese Innovation reduziert den Arbeitsaufwand, erhöht den Probendurchsatz und verbessert die betriebliche sowie wirtschaftliche Effizienz. Zudem wird die Rolle des Laborpersonals grundlegend verändert: Anstatt sich auf manuelle Verarbeitungsschritte zu konzentrieren, können Fachkräfte künftig anspruchsvollere Aufgaben wie Datenanalyse und klinische Interpretation übernehmen. So können die Labore ihre Mitarbeiter in Umgebungen mit hohem Testaufkommen und kontinuierlichem Betrieb rund um die Uhr besser einsetzen, um dauerhaft hochwertige Testergebnisse zu liefern.

Das Vorbehandlungsmodul des CURECA™-Systems ist über die PCR-Diagnostik hinaus einsetzbar. Es unterstützt die Vorbehandlung für andere Disziplinen wie klinische Chemie und Immunoassays, und stellt somit einen bedeutenden Fortschritt in der Automatisierung des gesamten Diagnostikmarktes dar. Dank seines modularen Aufbaus lässt sich das System flexibel an Größe, Layout und Anforderungen jedes Labors anpassen.

STAgora ™ – Globale Datenintegration und -analyse in Echtzeit für die personalisierte Versorgung

Ebenfalls auf der ADLM 2025 vorgestellt wird STAgora™, Seegenes statistische Plattform, die Real Time-PCR-Diagnosedaten sammelt und analysiert, um klinische Entscheidungsfindungen zu unterstützen. Durch die Aggregation von Testergebnissen, die von Krankenhäusern weltweit hochgeladen werden, liefert die Plattform Erkenntnisse zu regionalen Infektionstrends, Positivitätsraten auf Krankenhausebene sowie Koinfektionen. Außerdem bietet sie mehr als 40 statistische Werkzeuge, die speziell für die klinische Unterstützung zugeschnitten sind.

Mit STAgora™ können medizinische Fachkräfte die individuellen Testergebnisse mit lokalen und regionalen epidemiologischen Daten vergleichen, was präzisere, datenbasierte Behandlungsstrategien ermöglicht. Die Plattform ermöglicht es Ärztinnen und Ärzten, Infektionstrends sowohl auf Patienten- als auch auf regionaler Ebene zu bewerten, was die Genauigkeit und Geschwindigkeit von Diagnosen und Behandlungsplanungen verbessert. Durch die Bereitstellung umfassender Analysen liefert STAgora™ schnelle und zuverlässige Erkenntnisse und dürfte zu einem unverzichtbaren Analyseinstrument für klinische Entscheidungen werden.

Ausweitung der globalen Zusammenarbeit durch gemeinsame Nutzung von Technologien und strategische Partnerschaften

Aufbauend auf der Präsenz auf der ADLM 2025 plant Seegene, den Zugang zu CURECA™ und STAgora™ auszubauen, indem das Unternehmen erste Pilotprojekte und neue globale Partnerschaften initiiert.

Bereits zu Beginn dieses Jahres stieß CURECA™ auf großes Interesse während der ESCMID Global 2025, einem der führenden europäischen Kongresse für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten. Um seine Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten in den Vereinigten Staaten auszubauen, hat Seegene lokale Tochtergesellschaften gegründet, darunter Seegene Technologies und Seegene CURECA.

„CURECA™ und STAgora™ sind mehr als nur ein Diagnosesystem oder eine Software. Sie stehen für einen neuen globalen Standard, der die klinische Diagnostik weltweit neu definieren wird. Wir werden weiterhin die zahlreichen technologischen Ressourcen, die wir über Jahre aufgebaut haben, gemeinsam nutzen, um auf dieser Grundlage wegweisende Innovationen im globalen Diagnostiksystem voranzutreiben", so Daniel Shin, Executive Vice President, Chief of Global Sales and Marketing bei Seegene.

