Gain.pro kündigt die Einführung des „European PE Asset Handbook" an

London (ots/PRNewswire)

Ein datengestützter Leitfaden zur Ermittlung von Wachstumschancen in europäischen Teilsektoren und im Anlagenpool

Gain.pro freut sich, die Veröffentlichung der ersten Ausgabe des „European PE Asset Handbook" bekannt zu geben, eines umfassenden Berichts, der eine quantitative Perspektive auf den europäischen Private Equity (PE)-Anlagenpool bietet. Dieses Handbuch zeigt Wachstumschancen in verschiedenen Teilsektoren auf und bietet Investoren und Branchenexperten wertvolle Einblicke.

Auf der Grundlage unserer Quant Scorecards erweisen sich die Finanzdienstleistungen und der Bereich Technologie, Medien und Telekommunikation als die attraktivsten Sektoren für PE-Firmen, in die sie investieren können. Diese Sektoren zeichnen sich durch marktführende Wachstumsraten mit hoher Rentabilität und überdurchschnittlicher Kauf- und Bautätigkeit aus. Andere Teilsektoren, die auffallen, sind professionelle Dienstleistungen, technische Dienstleistungen und Biotechnologie.

Nach Regionen aufgeschlüsselt erweisen sich Frankreich, Italien und Mittel- und Osteuropa als attraktive Investitionsregionen. Frankreich glänzt durch hohe Rentabilität, Mitteleuropa durch hohes Wachstum und Italien durch niedrige Multiplikatoren.

Am stärksten ist die PE-Marktdurchdringung in den Bereichen Infrastruktur, Technologie, Medizintechnik und Software. 12-15 % der großen Unternehmen (>100 VZÄ) sind in PE-Besitz. Infrastrukturanlagen generieren in der Regel vorhersehbare, langfristige Cashflows und eignen sich daher für ein PE-Backing, während Technologie und Software branchenweit mit die höchsten Wachstumsraten und Margen aufweisen.

Umfassende Einblicke in vier Kapiteln

1. Quant Scorecards: Unsere Quant Scorecards bieten einen schnellen Überblick über die attraktivsten Teilsektoren und Regionen für den Kapitaleinsatz. Diese Erkenntnisse beruhen auf Schlüsselkennzahlen wie Wachstum, Rentabilität, Buy-and-Build-Strategie, Leverage und EBITDA-Multiplikatoren.

2. Wachstum als Schlüssel zur Wertschöpfung: Das Handbuch untersucht, wie wichtig Wachstum für die Wertschöpfung von PE ist, und identifiziert wachstums- und margenstarke Teilsektoren, die lukrative Investitionsmöglichkeiten bieten.

3. Eingehende Analyse der Metriken: Die Studie befasst sich dann mit den Kennzahlen für jeden der 27 Teilsektoren in Europa und bietet detaillierte Einblicke in deren Wachstum, Rentabilität, Kapitalintensität, Verschuldung, Internationalisierung und mehr.

4. Private-Equity-Durchdringung: Schließlich untersuchen wir die unterschiedliche Durchdringung verschiedener Sektoren mit Private Equity und heben Trends bei der Anlagengröße, der Umsatzkonzentration und der Sektordominanz in den verschiedenen Regionen hervor.

Eine unverzichtbare Ressource für Investoren

Das „European PE Asset Handbook" ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Investoren, die sich in der komplexen Landschaft des europäischen Private Equity bewegen wollen. Ganz gleich, ob Sie wachstumsstarke Chancen erkennen oder die sektorspezifische Dynamik verstehen wollen, dieses Handbuch bietet die detaillierten Analysen und Einblicke, die Sie benötigen, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier

Informationen zu Gain.pro

Gain.pro hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Privatmarkt weltweit sichtbar zu machen. Unsere branchenführende Plattform kombiniert fortschrittliche KI-Technologie mit lokaler Forschung. Sie liefert qualitativ hochwertige Informationen über die Unternehmen, die für Sie am wichtigsten sind.

Wir betreuen 100 % der MBB/Big-4-Beratungen, Kunden, die mehr als 500 Mrd. US-Dollar an privatem Beteiligungskapital repräsentieren, und mehr als 70 % der 20 weltweit führenden M&A-Unternehmen. Beispiele hierfür sind Blackstone, Goldman Sachs und McKinsey. Wir sind marktführend bei der Kundenzufriedenheit, was durch externe Untersuchungen bestätigt wird (User Evidence Survey 2023).

Gain.pro wurde zu einem der 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas erklärt und ist weltweit mit Niederlassungen in Amsterdam, London, Frankfurt, Warschau und Bangalore tätig.

Einzigartige Forschung und Analyse

Bei Gain.pro decken wir jedes Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern ab. Für Unternehmen ab einer bestimmten Größe (mehr als 5 Mio. € EBITDA oder gleichwertige Kennzahlen) wenden wir 12 bis 14 Stunden für die Primärforschung auf. Diese Unternehmen umfassen mehr als 30.000 „investierbare Vermögenswerte", die für eine PE-Finanzierung in Europa geeignet sind. In diesem Handbuch tauchen wir tiefer in diesen Pool von Möglichkeiten ein.

Logo:

