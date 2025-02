LID Pressecorner

Le professioni agricole vanno agli SwissSkills 2025

Dal 17 al 21 settembre, i giovani apprendisti si sfideranno a Berna in oltre 90 professioni

diverse e sceglieranno i loro campioni e le loro campionesse. Parteciperanno

anche tre professioni agricole: agricoltori/trici, orticoltori/trici e il vitivinicoltori/

trici. Gli apprendistati in avicoltura e frutticoltura daranno dimostrazioni professionali.

Per la quarta volta, i campionati nazionali delle professioni si terranno a Berna dal 17 al 21 settembre. Agli SwissSkills 2025 saranno presenti dimostrazioni professionali di oltre 150 mestieri.

90 di questi organizzano un concorso per selezionare i migliori giovani professionisti. Questo rende gli SwissSkills la più grande vetrina della formazione professionale in Svizzera. Anche le professioni agricole torneranno alla ribalta. Sono previsti concorsi per agricoltori/trici, orticoltori/trici e vitivinicoltori/trici. Ci saranno anche dimostrazioni professionali per gli avicoltori/ trici e frutticoltori/trici.

Siamo alla ricerca di giovani di talento: agricoltori e agricoltrici

Per la professione di agricoltore, possono partecipare 36 persone che stanno conseguendo o hanno conseguito il diploma nell'anno in corso o in quello precedente e che non hanno più di 25 anni. Le scuole, in collaborazione con le camere cantonali di agricoltura, hanno una certa libertà nel selezionare i candidati. La base è costituita dalle competenze pratiche e teoriche. Alcune scuole organizzano preselezioni interne. I 36 partecipanti devono essere iscritti entro il 15 luglio. I primi tre giorni degli SwissSkills sono dedicati alle eliminatorie. Il sabato si tiene la gran finale, che riunisce i nove migliori agricoltori e agricoltrici dei giorni precedenti.

Altri concorsi delle professioni

Al concorso per orticoltori/trici possono partecipare al massimo 16 persone. Alcuni eventi si svolgeranno sul campo già ad agosto. In questi casi, è l'associazione professionale, con l'aiuto delle scuole professionali, a determinare i partecipanti. Lo stesso vale per i viticoltori/trici e i cantinieri/e, per i quali un totale di 12 persone gareggerà sotto il nome della nuova professione di vitivinicoltore/trice. Per questi due concorsi non sono previste eliminatorie e tutti i partecipanti accumulano punti nell'arco degli SwissSkills.

Le altre professioni del settore agricolo - avicoltori e frutticoltori - non organizzano competizioni agli SwissSkills. Tuttavia, sono presenti con dimostrazioni dei loro mestieri. Domenica il pubblico è invitato a scoprire le diverse professioni, a cimentarsi in varie attività e a conoscere i propri talenti. Non dimenticate di segnare sul calendario gli SwissSkills 2025, che si terranno dal 17 al 21 settembre!

La presenza delle professioni agricole a Berna è supportata da :

Sponsor principale fenaco

Per ulteriori informazioni: Loïc Bardet, Presidente Oml AgriAliForm, tel. 021 614 04 77 Diana Fomasi, Segreteria Oml AgriAliForm, tel. 056 462 54 40 www.agri-job.ch