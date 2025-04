LID Pressecorner

Stabwechsel und neue Partnerschaft bei regio•garantie

Stabwechsel beim Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR): Urs Schneider wurde einstimmig als Präsident des Vereins Schweizer Regionalprodukte gewählt. Er folgt auf Manfred Bötsch, der es verstand, die Bedeutung des Vereins und die Sichtbarkeit der Marke regio.garantie zu steigern. Mit Manor AG hat regio.garantie einen neuen starken Partner gewinnen können. Im Mai startet zudem die nationale Kampagne für regio.garantie mit einem neuen Video, das die Regionalprodukte und deren Hersteller in den Fokus rückt.

Der Verein Schweizer Regionalprodukte mit den vier überregionalen Mitgliedsorganisationen alpinavera, Culinarium, «Das Beste der Region» und regio.garantie Romandie profitierte während der Amtszeit von Manfred Bötsch, als erstem externen Vereinspräsidenten, von einer enormen Dynamik, wirtschaftlicher Weitsicht und grossem Verhandlungsgeschick, ohne dabei die Richtlinien für Regionalmarken, das national anerkannte Regelwerk zu vernachlässigen. Im Gegenteil keine Ausnahme, kein Analogieschluss oder Anpassung der Richtlinien ohne stringente Abklärungen, so das Credo von Bötsch. Dementsprechend wichtig war ihm denn auch die Regelung seiner Nachfolge. So hinterlässt Manfred Bötsch mit der Wahl von Urs Schneider seine Spuren. Nicht nur sind beide im Kanton Thurgau, in der Landwirtschaft gross geworden, auch haben sie beide eine landwirtschaftliche Ausbildung genossen und waren im Agrarsektor auf hoher Ebene tätig. Urs Schneider hat die Marke Suisse Garantie notabene aufgebaut und war bis zu seiner Pensionierung als stellvertretender Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes auch Präsident von Agro-Marketing Suisse AMS. Er hat daher ausgezeichnete Kenntnisse des Agrarmarktes der Schweiz, ist mit den unterschiedlichen Sensibilitäten des Agrarsektors vertraut und hat ein ausgezeichnetes Netzwerk zu den Akteuren der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft. regio.garantie freut sich ausserordentlich, dass Urs Schneider das Präsidium übernimmt.

Wiederwahl Vorstand VSR

Nicht nur wurde ein neuer Präsident gewählt, sondern wurde auch der Vorstand des VSR bestätigt. Dieser setzt sich zusammen aus je einer Vertretung des Trägerverein alpinavera mit Jasmine Said Bucher, «Das Beste der Region» mit Hansjörg Thalmann, des Trägerverein Culinarium mit Urs Bolliger und einer Vertretung für regio.garantie Romandie mit Francesca Martini in der Geschäftsleitung.

Echte Regionalprodukte mit der Marke regio.garantie gewinnen weiter an Fahrt

Seit seinen Anfängen setzt das wohl bekannteste Regio-Label «Aus der Region. Für die Region.» der Migros auf die Richtlinien für Regionalmarken des VSR. Seit 2023 orientieren sich zudem auch ALDI SUISSE mit der Sortimentslinie Saveurs Suisses und die Firma Dallmayr mit «Enjoy Local» von Vaud+ Certifié d’ici an diesen Richtlinien für echte Regionalprodukte regio.garantie. Coop hat ebenfalls entschieden, die vor 10 Jahren eingeführte Linie «Miini Region» mit dem national anerkannten Standard auszubauen, und Lidl CH zieht mit der Linie «Klein aber fein» mit. Manor stärkt ab Frühjahr 2025 als neuer Vertragspartner unsere schweizweite Präsenz. Das zertifizierte Nachhaltigkeitsprogramm «Lokal» von Manor ist seit mehr als 30 Jahren ein Bekenntnis zur Regionalität. Es zählt damit zu den etablierten Labels für Regionalprodukte in der Schweiz und verdeutlicht das kontinuierliche Engagement von Manor für kurze Lieferwege und die gezielte Unterstützung von heute bereits über 700 regionaler Produzent*innen – in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Qualitätskriterien von regio.garantie. Dank diesen Partnerschaften konnte im Jahr 2024 der Umsatz aus zertifizierten Regionalprodukten regio.garantie auf über 2 Milliarden gesteigert und damit die regionale Wertschöpfung für kontrollierte Landwirtschafts- und Verarbeitungsbetriebe weiter erhöht werden.

Richtlinien für Regionalmarken für echte und glaubwürdige Regionalprodukte

Ins Jahr 2024 startete der Verein Schweizer Regionalprodukte mit der verstärkten Sichtbarmachung der Marke regio.garantie, sowohl im Regal am Verkaufspunkt mit den neuen Vertragspartnern wie auch über klassische Marketing-Kommunikationsmassnahmen als Novum für den nationalen Verein. Im Zentrum der Arbeiten des Verein Schweizer Regionalprodukte steht jedoch nach wie vor die Richtlinienarbeiten und deren Entwicklung, zur Präzisierung des national anerkannten Regelwerkes, welches sich mittlerweile als Branchenstandard etabliert hat. Dabei steht auch die Vermittlung von regionalen Zutaten im Fokus, mit dem Ziel, die Wertschöpfung möglichst in der Region bzw. der Schweiz zu halten. So kann beispielsweise der Bedarf an Baumnüssen für regio.garantie zertifizierte Produkte seit 2024 aus der Schweiz gedeckt werden, was weitsichtig aufgegleiste Projekte im Anbau von Walnüssen ermöglicht haben. Generell führen die in den Richtlinien für Regionalmarken geforderten Absprachen unter den Abnehmer- und Produktionsbetrieben nach regionalen Zutaten und den Recherchen nach Alternativprodukten zu einem Ausbau der regionalen Wertschöpfung.

Nachhaltigkeit auf drei Schienen mit dem Konsum von regio.garantie

Dank der Produktion von regio.garantie zertifizierten Qualitätsprodukten werden rund 70'000 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert und stehen über 1'000 Lehrstellen in den Regionen zur Verfügung. Die Distanzen zwischen Produktions- und Verarbeitungsbetrieben betragen im Durschnitt weniger als 30 Kilometer. Frische und Saisonalität sind zudem gewährleistet. Die Marke regio.garantie leistet somit, wie Manfred Bötsch an der Mitgliederversammlung ausführte, einen seriösen und relevanten Beitrag zu einer nachhaltigeren Gesellschaft und einer Stärkung des ländlichen Raums.

Porträt Verein Schweizer Regionalprodukte

Der Verein Schweizer Regionalprodukte ist Inhaber der national anerkannten Richtlinien für Regionalmarken und der Marke regio.garantie und vertritt die Interessen für echte, glaubwürdige Regionalprodukte gegenüber Kantonen, Bund, Handel und weiteren Organisationen. Mitglieder des Verein Schweizer Regionalprodukte sind die vier überregionalen Organisationen alpinavera, Culinarium, «Das Beste der Region» und regio.garantie Romandie. Mit den Richtlinien für Regionalmarken und der dazugehörigen Marke regio.garantie sichert der Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR) eine national einheitliche Grundlage für die unabhängige Kontrolle und Zertifizierung von echten und glaubwürdigen Regionalprodukten, die sich mittlerweile als Branchenstandard etabliert haben. Der Bedarf nach einem national anerkannten Regelwerk für echte Regionalprodukte, mit einem Anteil an Rohstoffen von mindestens 80% und einer Wertschöpfung von über 2/3 aus einer klar definierten Region ist ausgewiesen, wie die stark steigende Nachfrage zeigt. Weiterführende Informationen unter www.regio-garantie.ch/de/ und www.schweizerregionalprodukte.ch

Kontakt Verein Schweizer Regionalprodukte VSR Urs Schneider, Präsident, praesidium@regiogarantie.ch, 079 438 97 17 Gabi Dörig-Eschler, Geschäftsstelle, gabi.doerig@regiogarantie.ch, 033 243 20 15