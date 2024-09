LID Pressecorner

La Giornata della pausa latte e il suo spuntino regionale

Berna, 2 settembre 2024

È dal 2001 che sui piazzali delle scuole svizzere torna ogni anno la Giornata della pausa latte. Questa volta l’appuntamento sarà per il 24 ottobre nella Svizzera italiana e per il 31 ottobre nel resto del paese. Numerose volontarie dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR) torneranno a servire alle classi un bel bicchiere di latte come spuntino per la ricreazione.

Per molte scuole di tutta la Svizzera, la Giornata della pausa latte è da tempo diventata un appuntamento immancabile del calendario annuale. Uno spuntino sano e di produzione locale, il latte è un ottimo esempio per sensibilizzare le allieve e gli allievi su questi due aspetti così importanti dell’alimentazione, ossia la salute e la sostenibilità. Inoltre, la Giornata della pausa latte si integra molto bene con diversi insegnamenti previsti dal Piano di studio, aiuta a tessere un legame diretto tra scuola e agricoltura e può anche diventare una buona occasione per organizzare una visita con tutta la classe in una fattoria della regione oppure per lavorare con le dispense messe a disposizione da Swissmilk, ad esempio il dossier che, dal prato al bicchiere, spiega tutto il percorso di produzione del latte.

Le scuole partecipano di loro iniziativa

In Svizzera il latte a ricreazione è una consuetudine da molti anni. La Fondazione Pausalatte fu istituita nel 1984 e nel 2001 PSL organizzò per la prima volta la Giornata della pausa latte su scala nazionale. Swissmilk non si occupa della distribuzione, ma offre sostegno logistico e organizzativo alle scuole che desiderano prendere parte all’evento. Sono le scuole che si iscrivono, che organizzano il servizio – sovente con l’aiuto di volontarie dell’Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCR) – e che eventualmente programmano attività correlate. Grazie a questo sistema di adesione spontanea e al sostegno diretto di Swissmilk, ogni sede scolastica può organizzare la Giornata della pausa latte in funzione delle proprie esigenze e trovare il modo migliore per integrarla all’educazione alimentare che dispensa alle sue allieve e ai suoi allievi.

Sfide

Nonostante tutte le intenzioni positive che la animano, la Giornata della pausa latte è anche confrontata a venti contrari, in particolare la crescente tendenza a un’alimentazione esclusivamente vegetale e l’influsso di organizzazioni per la protezione degli animali. Ma il latte e i latticini restano elementi indispensabili di un’alimentazione sana e equilibrata, come d’altronde raccomandato l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e la Società svizzera di nutrizione (SSN).

Sviluppo e aggiornamento

Nel corso degli anni Swissmilk ha costantemente ottimizzato ogni aspetto della Giornata della pausa latte. Ora, ad esempio, l’iscrizione e l’ordinazione automatizzate permettono alle scuole di organizzarsi con maggior facilità. Oltre vent’anni dopo la sua prima edizione, la Giornata della pausa latte continua a essere un prezioso momento di scambio tra mondo urbano e mondo rurale e un’ottima occasione per rendere sensibili i bambini e gli adolescenti all’importanza di un’alimentazione sana.

Ulteriori informazioni Anne Etienne, Responsabile di progetto Scuole, 031 359 57 54 Christa Brügger, Responsabile Comunicazione PSL, 031 359 52 14