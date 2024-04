Panta Rhei PR AG

Vögele fährt Mietwagenreise-Angebot hoch

Dank innovativem Reiseplaner flexibel und individuell unterwegs

Vögele Reisen wechselt mit den Mietwagenreisen auf die Überholspur: Im innovativen Online-Reiseplaner lassen sich neu komplette Arrangements mit Flügen, Mietwagen, Route, Hotels und Aktivitäten einfach, schnell und flexibel auf die individuellen Bedürfnisse anpassen und buchen. Bereits stehen über 30 Destinationen zur Auswahl. Bald werden es deutlich mehr.

Vögele Reisen spezialisiert sich auf Erlebnisreisen mit Reiseleitung. Diese führen Gruppen mit maximal 20 Gästen an Destinationen weltweit. Immer mehr spricht der Schweizer Qualitätsveranstalter auch entdeckungsfreudige Individualreisende an, die das Steuer gerne selbst in die Hand nehmen: Auf voegele-reisen.ch locken neu über 30 Mietwagenreisen. Rund 20 dieser Selbstfahrer-Arrangements stehen unter dem Label «flexibel & individuell» und eröffnen bei der Planung und Buchung bisher unbekannte Wahlfreiheiten. Möglich macht dies der neue Online-Reiseplaner von Vögele Reisen. «Wir gehen in der Branche als Pionier voran und hieven die Planung und Buchung von Mietwagenreisen im Web auf ein neues Level. Unser Online-Tool ist eine Innovation und massgeschneiderte Lösung», erklärt Elena Kühne, Projektleiterin Business Development bei Vögele Reisen.

Innovative Online-Lösung für modulare Reiseplanung

Der Reiseplaner von Vögele Reisen ist über Schnittstellen im Hintergrund mit grossen Datenbanken unterschiedlicher touristischer Leistungsträger verbunden. So ist in der Benutzeroberfläche des Online-Reisplaners eine umfassende Auswahl an Flug-, Hotel- und Mietwagen-Angeboten zu tagesaktuellen Preisen integriert. Der Clou: Bei den Mietwagenreisen unter dem Label «flexibel & individuell» lassen sich alle Reisekomponenten und -parameter modular anpassen: von den Flügen über die Mietwagenkategorie und Reiseroute bis zu den einzelnen Hotels, Anzahl Übernachtungen und möglichen Aktivitäten an den Stationen unterwegs. Alle Leistungen des Arrangements erscheinen im Reiseplaner übersichtlich im Reiseprogramm zusammengefasst und sind einzeln mit wenigen Klicks modifizierbar. Elena Kühne hebt weitere Vorteile hervor: «Die individuellen Reisearrangements lassen sich auf unserer Website mit sofortiger Buchungsbestätigung direkt buchen. Dabei profitieren Kundinnen und Kunden von Beginn weg von einer einzigartigen Preistransparenz. Sie überblicken fortlaufend, wie viel die Reise insgesamt und die einzelnen Bestandteile kosten.»

Reiseprogramme spielend leicht individualisieren

Der Reiseplaner schlägt zunächst für jede Mietwagenreise ein Programm vor. Dieses umfasst eine Route mit den Highlights der Destination und passenden Hotels zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf dieser Basis lässt sich das Reiseprogramm und die Route rasch und einfach auf die persönlichen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Interessen anpassen und beliebig abändern, erweitern oder verkürzen. Alle Mietwagenreisen von Vögele Reisen beginnen und enden wahlweise am Flughafen Zürich, Basel oder Genf oder direkt an der Destination. Die Abreise ist täglich möglich.

>> Erklärvideo: Individuelle Mietwagenreisen einfach gestalten

Mietwagenreise-Portfolio wächst rasant

Aktuell reicht das Angebot bereits vom Oman auf der arabischen Halbinsel über diverse Reiseziele in Europa wie Rumänien, Sizilien, Portugal, Irland oder Südnorwegen bis an die Westküste der USA und nach Costa Rica. «Die Anbindung des Reiseplaners an die Datenbanken verschiedener Leistungsträger bietet riesiges Potenzial. Die Anzahl Mietwagenreisen von Vögele Reisen wird im Verlauf des Jahres noch markant zunehmen», kündigt Elena Kühne an.

Über Vögele Reisen

Vögele Reisen ist seit über 30 Jahren der führende Spezialist für Erlebnisreisen in Gruppen zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit. Fachkundige Schweizer oder deutschsprachige lokale Reiseleiterinnen begleiten die Gruppenreisen. Sie bringen den Gästen nebst den Sehenswürdigkeiten den Alltag der Einheimischen näher und führen sie zur besten Zeit an die schönsten Plätze – auch abseits der Touristenpfade. Jede Gruppenreise umfasst ein Insider-Erlebnis, das vertiefte Einblicke ins authentische Leben vor Ort gewährt. Die Rundreisen sind das Herzstück im Angebot von Vögele Reisen. Die Reisegruppen zählen nie mehr als 20 Personen. Vermehrt finden die Reisen in noch persönlicherem Rahmen in Kleingruppen mit maximal 14 Teilnehmenden statt. Unter dem Motto «Erleben und Erholen» hat Vögele Reisen die Standortreisen im Programm. Während diesen Reisen kommt es zu maximal einem Hotelwechsel. Neben geführten Ausflügen bleibt viel Zeit, um die Destination individuell zu erkunden und zu geniessen. Auf den Mietwagenreisen von Vögele Reisen nehmen Gäste das Steuer selbst in die Hand. All jene Mietwagenreisen, die unter dem Label «flexibel & individuell» laufen, bieten umfassende Anpassungsmöglichkeiten: Flüge, Mietwagen, Reiseroute, Hotels und möglichen Aktivitäten unterwegs lassen sich im Reiseplaner auf der Vögele-Website modular und flexibel anpassen und direkt zu tagesaktuellen Preisen buchen. Vögele Reisen gehört zum Schweizer Traditionsunternehmen Twerenbold mit den bekannten Reiseveranstaltern Twerenbold Reisen, Excellence – Reisebüro Mittelthurgau und Imbach Reisen.

