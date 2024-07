LID Pressecorner

Una tradizione svizzera gastronomicamente ricca!

Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 2 luglio 2024

Una tradizione svizzera gastronomicamente ricca!

Brunch del 1° agosto in fattoria è un'esperienza speciale che unisce tradizione, cultura e divertimento. Godetevi il Brunch nella stalla tra gli animali, sul prato verde o nel fienile: l'ambiente èvario e sempre autentico, integrato nella vita quotidiana della fattoria. Gustare cibi regionali efatti in casa in un'atmosfera accogliente durante la Festa nazionale del 1° agosto è possibile incirca 270 fattorie in tutta la Svizzera. La domanda è alta e i posti sono limitati. Potete trovare leofferte nelle vostre vicinanze su www.brunch.ch.

Il Brunch del 1° agosto in fattoria è una festa per tutti i sensi. Da oltre 30 anni offre un'opportunità unica di viverela vita rurale nella sua forma più bella. Che sia nella stalla tra gli animali, nel curato piazzale, su un prato verdeo in un fienile rustico, l'atmosfera è varia e autentica. Qui gli ospiti possono gustare specialità svizzere tradizionalie regionali, immersi nell’autentico scenario della fattoria. L'ospitalità delle famiglie contadine e i piatti preparaticon amore con ingredienti propri o regionali rendono il Brunch un'esperienza unica e speciale.

Il Brunch del 1° agosto in fattoria è un progetto della campagna «Contadine e contadini svizzeri. Per voi». L'obiettivoè quello di creare un ponte tra la popolazione e l'agricoltura e di offrire uno sguardo dietro le quinte della produzione alimentare locale. Molte consumatrici e molti consumatori hanno pochi o persino nessun contattocon l'agricoltura e sono a malapena consapevoli dei suoi numerosi e variegati servizi. L'evento contribuiscea promuovere la comprensione reciproca e il dialogo.

Un'iscrizione anticipata e tempestiva è consigliata e possibile direttamente presso le famiglie contadine! Potete trovare la vostra fattoria preferita su www.brunch.ch o sul Brunch Magazine.

Ulteriori informazioni: Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Camadini, Responsabile del progetto, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Coordinatrice del Brunch per la Svizzera romanda, 1000 Losanna, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per la Svizzera italiana, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.brunch.ch; info@brunch.ch