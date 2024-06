LID Pressecorner

1000 nuovi elementi per la biodiversità

Creare un habitat supplementare per la fauna e la flora selvatiche realizzando 1000 nuove piccole strutture o piantando alberi era l'obiettivo di un'iniziativa lanciata nel febbraio 2024 dall'Unione Svizzera dei Contadini con il sostegno di Coop. L'obiettivo è stato raggiunto e i 1000 nuovi elementi sono stati realizzati. Una mappa interattiva mostra dove si trovano.

Dobbiamo prenderci cura della biodiversità, sia in Svizzera che nel mondo. L'impollinazione da parte di api e altri insetti è essenziale per molte colture. Le famiglie contadine svizzere sono ben consapevoli dell'importanza della biodiversità. Oggi dedicano alla biodiversità quasi un quinto dei terreni agricoli utilizzabili. Tuttavia, c'è ancora spazio per migliorare. Non in termini di quantità, ma di qualità di queste aree. In questo contesto si inserisce l'iniziativa “1000 per la biodiversità”, lanciata all'inizio dell'anno dall'Unione svizzera dei contadini e sostenuta da Coop. 1000 nuove piccole strutture e alberi creeranno ulteriori habitat per animali e piante selvatiche, migliorando così la qualità delle aree già dedicate alla biodiversità. Le piccole strutture, come mucchi di rami o pietre, ma anche gli alberi, sono particolarmente preziosi per la biodiversità. Le piccole strutture offrono rifugio a piccoli animali come donnole e ricci. Anche gli alberi offrono riparo a molti animali, come uccelli e pipistrelli, oltre a es-sere una fonte di cibo e di sostegno per muschi e licheni. L'obiettivo di 1000 nuovi elementi è stato raggiunto! Una mappa interattiva mostra quali aziende agricole le hanno realizzati.

L'agricoltura ha bisogno della biodiversità - La biodiversità ha bisogno dell'agricoltura

L'agricoltura garantisce che il paesaggio rimanga aperto e che sia disponibile una varietà di habitat per la flora e la fauna. Le famiglie contadine dedicano quasi il 20% dei loro terreni alla promozione della biodiversità, mentre per ottenere i pagamenti diretti è richiesto solo il 7% per azienda. Le aree utilizzate per promuovere la biodiversità includono i prati fioriti e le strisce fiorite, particolarmente importanti per le api e altri insetti. Le famiglie agricole mantengono anche un gran numero di prati naturali che supportano comunità di specie preziose, oltre a più di 2 milioni di alberi ad alto fusto e più di 160 000 alberi singoli e vialetti. Inoltre, nella regione di estivazione, si occupano di oltre 200 000 ettari di pascoli e prati estesi e ricchi di specie. Oltre l'80% delle aree che promuovono la biodiversità sui terreni agricoli sono collegate in rete. Per maggiori informazioni su biodiversità e agricoltura: zoom digitale “Biodiversità” (solo disponibile in francese e tedesco).

mappa interattiva: https://1000-fuer-die-biodiversitaet.ch/

zoom digitale “Biodiversità” : https://fokus.sbv-usp.ch/biodiversitaet/fr/

Per ulteriori informazioni, contattare Diane Gossin, Divisione Energia e Ambiente USC, tel. 056 462 50 11 www.1000-per-la-biodiversita.ch