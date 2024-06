LID Pressecorner

Esperienza pura: le fattorie hanno permesso un viaggio di scoperta!

Ein Dokument

Esperienza pura: le fattorie hanno permesso un viaggio di scoperta!Circa 70 aziende agricole di tutta la Svizzera hanno aperto oggi le proprie porte e invitato la popolazione a un viaggio alla scoperta dell’agricoltura. Anche il Primo cittadino svizzero, Eric Nussbaumer, si è unito agli ospiti e ha partecipato a un’interessante visita guidata di una fattoria del Canton Lucerna. Le famiglie contadine hanno mostrato alla gente cosa offre il proprio mondo professionale in termini di natura, animali e piante. L’obiettivo? Rafforzare la fiducia nei beni alimentari locali e nelle persone che li producono.

Oggi, circa 70 famiglie contadine di tutto il Paese hanno aperto le proprie porte e invitato la popolazione a trascorrere un giorno in fattoria per scoprire la varietà dell’agricoltura locale. Visite guidate, specialità regionali, degustazioni di vino, contatto con gli animali, raccolta di prodotti dal campo, giri sui pony e molto altro: i programmi delle aziende partecipanti hanno soddisfatto tutti i tipi di desideri. L’evento ha permesso agli ospiti di conoscere da vicino il lavoro in fattoria e di comprendere il significato dell’agricoltura per la regione. Le agricoltrici e gli agricoltori, con le loro conoscenze del settore, erano pronti a rispondere alle domande delle visitatrici e dei visitatori fornendo una panoramica sulla propria quotidianità.

Anche il Primo cittadino svizzero, il presidente del Consiglio nazionale Eric Nussbaumer, ha colto la bella occasione e ha accettato l’invito delle famiglie contadine svizzere. Accompagnato dal direttore dell’Unione Svizzera dei Contadini (USC), Martin Rufer, ha visitato la fattoria “Wiggerhof” ad Altishofen nel Canton Lucerna, partecipando a un’interessante visita guidata.

Nel complesso, la giornata è stata caratterizzata da un’atmosfera positiva, con scoperte entusiasmanti ed esperienze preziose per bambini e adulti. Anche quest’anno la “Giornata delle porte aperte in fattoria” ha dimostrato di essere un importante contributo per la promozione della comprensione e dell’apprezzamento nei confronti dell’agricoltura locale.

La Giornata delle porte aperte in fattoria è un progetto della campagna «Contadine e contadini svizzeri. Per voi». L'evento è organizzato dall’USC. Per l'associazione, eventi di questo tipo sono fondamentali, dal momento che oltre il 75% della popolazione vive oggi in città o in agglomerati urbani. Molte consumatrici e molti consumatori hanno pochi o nessun contatto con l'agricoltura e sono quindi poco consapevoli dei suoi numerosi e variegati servizi. L'evento contribuisce a costruire ponti tra le aree urbane e quelle rurali, a promuovere la comprensione reciproca e il rafforzamento della fiducia, nonché a dare vita a un dialogo basato sulle conoscenze.

In caso di domande: Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Camadini, Responsabile del progetto, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGIR, Karine Grize, Coordinatrice della Giornata delle porte aperte in fattoria per la Svizzera romanda, 1000 Losanna, 021 613 11 31 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.contadinisvizzeri.ch