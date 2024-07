LID Pressecorner

Schweizer Tradition mit kulinarischer Vielfalt!

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 2. Juli 2024

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist ein besonderes Erlebnis, das Tradition, Kultur und Genuss miteinander vereint. Brunchen im Stall zwischen den Tieren, auf der grünen Wiese oder in der Scheune – das Ambiente ist vielfältig und echt, eingebunden in den bäuerlichen Alltag. Am Nationalfeiertag Regionales und Selbstgemachtes in einer gemütlichen Atmosphäre geniessen – das ist am 1. August auf rund 270 Bauernbetrieben in der ganzen Schweiz möglich. Die Nachfrage ist gross und die Plätze sind limitiert. Auf www.brunch.ch sind die Angebote in der Nähe zu finden.

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist ein Fest für alle Sinne. Seit über 30 Jahren bietet er die einzigartige Gelegenheit, das ländliche Leben in seiner schönsten Form zu erleben. Egal ob im Stall zwischen den Tieren, auf dem gepflegten Vorplatz, auf einer saftig grünen Wiese oder in einer rustikalen Scheune – die Atmosphäre ist abwechslungsreich und authentisch. Hier können die Gäste traditionelle und regionale Schweizer Spezialitäten geniessen, umgeben von der authentischen Kulisse des Bauernhofs. Die Gastfreundschaft der Bauernfamilien und die liebevoll zubereiteten Speisen aus eigenen oder regionalen Rohstoffen machen den Brunch zu einemeinmaligen Erlebnis und Genuss.

Der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof ist ein Projekt der Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich». Ziel ist es, Brücken zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft zu schlagen und einen Blick hinter die Kulissen der einheimischen Lebensmittelproduktion zu ermöglichen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten haben nur wenig oder gar keine Berührungspunkte mit der Landwirtschaft und kennen deren vielseitigen Leistungen kaum. Der Anlass trägt dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu fördern und ins Gespräch zu kommen.

Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert und direkt bei den Bauernfamilien möglich! Auf www.brunch.ch oder Brunch Magazin findest du deinen Lieblings-Bauernhof.

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleiterin, 5201 Brugg, 056 462 52 03 AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74 Unione Contadini Ticinesi, Andrés Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90 www.brunch.ch; info@brunch.ch