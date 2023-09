Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG

Neue Sparte in der Schwarz Gruppe: Schwarz Digits als Powerhouse für IT und Digitales

Neckarsulm (ots)

- Erweiterung des Ökosystems der Unternehmen der Schwarz Gruppe um die zukunftsweisenden Geschäftsfelder Digitalisierung und IT

- Souveräne Lösungen rund um Cloud, Cyber Sicherheit, E-Commerce und Retail Media unter einem gemeinsamen Dach

- Investitionen in die nachhaltige Entwicklung vielversprechender und sicherer Zukunftstechnologien aus Deutschland

- Doppelspitze aus Christian Müller und Rolf Schumann verantwortet Schwarz Digits - neue Sparte mit 7.500 Mitarbeitern

Die fortschreitende Digitalisierung des Alltags ist der Megatrend, der die Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft maßgeblich beeinflusst. Dadurch nimmt die Relevanz von passgenauen IT-Lösungen und digitalen Services weiterhin enorm zu - angefangen bei einer zukunftsfähigen IT-Infrastruktur, über E-Commerce bis hin zu Cloud und Cyber Sicherheit. Diesem Bedeutungszuwachs tragen die Unternehmen der Schwarz Gruppe mit der Gründung einer neuen Sparte Rechnung. Neben den bekannten Sparten Lidl, Kaufland, PreZero und Schwarz Produktion steht ab sofort "Schwarz Digits" für die Themen IT und Digitales.

"Aus unserem starken Handelskern heraus entwickeln wir unser Ökosystem kontinuierlich weiter. Es gehört zur DNA der Unternehmen der Schwarz Gruppe, in Geschäftsfelder zu investieren, die unsere Gesellschaft und unser Leben auf lange Sicht beeinflussen", erläutert Gerd Chrzanowski, Komplementär der Schwarz Gruppe. "Wir investieren jährlich circa 8 Milliarden Euro in strategische Projekte und zukunftsweisende Geschäftsfelder. Zu diesen zählen auch die Digitalisierung und IT. Durch die Ausgründung einer eigenen IT- und Digitalsparte können wir künftig noch schneller skalieren und uns optimal am Markt platzieren."

Souveräne, verlässliche IT und nachhaltige Digitalisierung

Die Souveränität steht bei der Digitalisierung für die Unternehmen der Schwarz Gruppe im Mittelpunkt. Um möglichst unabhängig von außereuropäischen Anbietern zu sein, haben die Unternehmen der Schwarz Gruppe beschlossen, dieses Kernthema selbst zu entwickeln und voranzutreiben.

"Mit der Stärke des größten Händlers Europas im Rücken bauen wir selbst souveräne, verlässliche und vertrauensvolle IT-Lösungen und digitale Services", erklärt Christian Müller, Co-CEO Schwarz Digits. "Dabei ist unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir selbst unser kritischster Kunde sind: Nur wenn IT-Lösungen für unsere eigene umfangreiche und komplexe IT-Infrastruktur stabil funktionieren und einen echten Mehrwert schaffen, bieten wir sie extern an - beispielsweise unsere STACKIT Cloud oder das Cyber Sicherheitsangebot von XM Cyber."

"Die Bedeutung digitaler Lösungen hat im vergangenen Jahrzehnt enorm zugenommen. Mit digitalen Angeboten und Services für den externen Markt haben wir vielversprechende Geschäftsmodelle entwickelt, die insbesondere innerhalb der letzten Jahre an Fahrt aufgenommen haben. Wir sind davon überzeugt, dass Schwarz Digits die Sichtbarkeit und die Skalierbarkeit unserer digitalen Lösungen und Services zusätzlich beflügelt", sagt Rolf Schumann, Co-CEO Schwarz Digits.

Organisation und Struktur von Schwarz Digits

Schwarz Digits wird von einer Doppelspitze, bestehend aus den beiden Co-CEOs Christian Müller und Rolf Schumann, verantwortet. Zu Schwarz Digits gehören künftig die Schwarz IT, Schwarz Digital, STACKIT, XM Cyber, Kaufland e-commerce, Lidl e-commerce, der Retail-Media-Anbieter Schwarz Media und die Full-Service-Digitalagentur mmmake. Insgesamt sind 7.500 Mitarbeiter in der neuen Sparte tätig.

Investitionen in Zukunftstechnologien

Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die nachhaltige Entwicklung richtungsweisender digitaler Innovationen und für Investitionen in zukunftsträchtige junge Unternehmen. Das Ziel dabei ist es, souveräne europäische Produkte und Services weltweit wettbewerbsfähig zu machen - vor allem in den Schlüsseltechnologien Cloud, Cyber Sicherheit und Künstliche Intelligenz.

Über die Schwarz Gruppe

Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 13.700 Filialen und 575.000 Mitarbeitern in 32 Ländern. Die Unternehmen der Schwarz Gruppe erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 154,1 Milliarden Euro. Unterteilt in die Sparten Produktion, Handel, Umwelt und digitale Dienstleistungen entwickeln die Unternehmen der Schwarz Gruppe ein eigenes Ökosystem und decken den gesamten Wertschöpfungskreis ab. Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel. Viele Eigenmarkenprodukte in deren Regalen, von Eis bis zu Getränken, kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der Umweltdienstleister PreZero verfolgt im Abfall- und Recyclingmanagement die Vision geschlossener Wertstoffkreisläufe und investiert so in eine saubere Zukunft. Schwarz Digits entwickelt und vertreibt souveräne IT-Lösungen und digitale Services und trägt damit zur unabhängigen Digitalisierung bei - für die Unternehmen der Schwarz Gruppe sowie externe Kunden. Bei administrativen und operativen Themen unterstützen die Schwarz Dienstleistungen.

Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand. Zu Schwarz Digits gehören 7.500 Mitarbeiter der Marken Schwarz IT, Schwarz Digital, STACKIT, XM Cyber, Kaufland e-commerce, Lidl e-commerce, Schwarz Media und mmmake.