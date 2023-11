Adamas One Corp. gibt Gründung von Adamas Technologies bekannt

Adamas One Corp

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft wird sich auf F&E, Partnerschaften und Labordiamanten-Lösungen für die Technologiebranche konzentrieren.

SCOTTSDALE, Arizona, 9. November 2023 /PRNewswire/-- Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) („Adamas One", „Adamas" oder das „Unternehmen"), The Original Lab-Grown Diamond Company™, ist ein Hightech-Unternehmen, das mithilfe proprietärer Technologie hochwertige Einzelkristall-Labordiamanten für Schmuck sowie Diamantmaterialien für Technologie und andere industrielle Anwendungsbereiche herstellt. Es gab heute die Gründung seiner neuen hundertprozentigen Tochtergesellschaft Adamas Technologies bekannt.

Adamas Technologies wird für Forschung und Entwicklung, Partnerschaften und Lösungen auf der Grundlage von Labordiamanten für die Technologiebranche verantwortlich sein. Dank ihrer Wärmeleitfähigkeit und Strapazierfähigkeit eignen sich Labordiamanten ideal für den Einsatz in Halbleiterbauteilen im Industrie- und Technologiesektor. Die patentierte Technologie von Adamas stellt eine hervorragende Möglichkeit, um der steigenden Nachfrage aus dem Halbleitersektor zu entsprechen, dar.

„Die Gründung von Adamas Technologies folgt auf unsere vor Kurzem angekündigten Pläne zur Ausweitung unserer Präsenz im Halbleitersektor. Wir möchten sicherstellen, dass Adamas One branchenübergreifend an der Spitze steht, was den Einsatz von Labordiamanten angeht. Wir glauben, dass unsere proprietären und patentierten Technologien uns einen starken Wettbewerbsvorteil in dieser Kategorie verschaffen, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung von Labordiamanten im Technologiesektor. Es besteht kein Zweifel daran, dass die bemerkenswerten Eigenschaften von Diamantmaterialien Lösungen für einige äußerst schwierige industrielle Probleme bieten", bemerkte Jay Grdina, CEO von Adamas One Corp . „Labordiamanten bieten die für Industrie- und Technologieanwendungen erforderliche Wiederholbarkeit, Beständigkeit und Zuverlässigkeit zu einem Preis, der die Akzeptanz seitens des Marktes unterstützt."

Herr Gerald McGuire, COO von Adamas One Corp., wird die neu gegründete Tochtergesellschaft leiten. Herr McGuire verfügt über fast 30 Jahre umfassende Erfahrung im Halbleitermarkt sowie der Markteinführung innovativer ICs und analoger Schaltkreise.

„Wir freuen uns besonders über die Chancen auf den Halbleitermärkten. Es besteht die Möglichkeit, durch die thermischen und weitere Eigenschaften von Diamanten den Wirkungsgrad und die Geschwindigkeit der moderner Schaltkreise zu erhöhen. Labordiamanten haben vor Kurzem einen Kostenpunkt, Qualitätsmerkmale und Herstellungsaspekte erreicht, die ihren Einsatz in solchen Anwendungen ermöglichen. Die Materialien von Adamas bieten eine präzise Chemie und Herstellbarkeit in einem Einzelkristalldiamant unter Verwendung unserer proprietären Prozesse und Rezepte", so Gerald McGuire. „Die Verwendung von Labordiamanten bei solchen Halbleiteranwendungen ist noch Neuland und ich freue mich auf den Beitrag unseres Teams im Zuge der Entwicklung dieses Marktes", fügte McGuire hinzu.

„Die hervorragenden physikalischen Eigenschaften von Diamanten sind bereits seit einiger Zeit bekannt. Innovationen, die durch die Wärmeleitfähigkeit, Ladungsträgermobilität und Bandlücke von Diamanten ermöglicht werden, stehen erst am Anfang", so McGuire abschließend.

Informationen zu Adamas One Corp.

Adamas ist ein Hersteller von Labordiamanten, der in seiner Anlage in Greenville in South Carolina nahezu makellose Einzelkristalldiamanten für Schmuck- sowie industrielle Anwendungen produziert. Das Unternehmen verfügt über 36 Patente und nutzt seine proprietäre chemische Gasphasenabscheidung (CVD) zum Züchten von Diamantkristallen in Edelstein- und kleinerer Größe. Adamas One™ Labordiamanten verfügen über die gleichen physikalischen, chemischen und optischen Eigenschaften wie geschürfte Diamanten. Die kontrollierten Herstellungsverfahren des Unternehmens ermöglichen ihm die Produktion äußerst hochwertiger und reiner farbloser, nahezu farbloser und farbiger Einzelkristalldiamanten vom Typ IIA, die für eine Vielzahl von Industrie- und Edelsteinanwendungen geeignet sind. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Diamanten auf den Großhandelsschmuck- und Industriemärkten zu vermarkten und zu verkaufen. Weitere Informationen finden Sie auf www.adamasone.com.

Nicht geschürft. Nicht gefälscht. Schlicht und einfach beschleunigte Perfektion. ™

