Medieneinladung zur LID-Delegiertenversammlung: Darum baut der LID auf Live-Communication.

Datum: Dienstag, 7. Mai 2024

Zeit: Ab 9 Uhr

Ort: Kongresszentrum BERNEXPO, Halle 1.3, Kongressraum 4

Liebe Medienschaffende

Gerne laden wir Sie zur Delegiertenversammlung des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes LID ein, bei der es ums Thema Messen geht: «Integrieren – emotionalisieren - verankern»: Darum baut der LID auf Live-Communication.

Wir gehen an der DV darauf ein, wie sich die Landwirtschaft mit nachhaltiger Wirkung an Messen präsentieren kann. Der deutsche Agrar-Kommunikationsexperte Peter Berndgen gibt dazu einen Fachimpuls und unsere Projektleiterin Live-Communication Selina Zeller zeigt das LID-Engagement an der BEA auf.

Danach gehen wir direkt ins Messegeschehen: Es stehen zwei Rundgänge zur Auswahl, einerseits zur Sonderschau im Grünen Zentrum, andererseits zur Schularbeit am SchuB-Stand des Berner Bauernverbandes.

Alle Details zum Programm finden Sie unter www.lid.ch/dv.

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Bitte melden Sie sich bis Freitag, 3. Mai 2024, unter info@lid.ch an.

Kontakt:

DV allgemein: Michael Flückiger, Geschäftsführer LID, 031 359 59 72, michael.flueckiger@lid.ch Jonas Ingold, stv. Geschäftsführer LID, 031 359 59 81, jonas.ingold@lid.ch

Messearbeit: Selina Zeller, Projektleiterin Live-Communication, 031 359 59 82, selina.zeller@lid.ch