Aufbruch zu Neuem – Gemeinsam in die Zukunft

Aufbruch zu Neuem – Gemeinsam in die Zukunft

An der diesjährigen Generalversammlung in Obfelden vom 20.4.2024 des Verbands Schweizer Pilzproduzenten standen der neue Gesamtauftritt der Marke Champignons Suisses und der Tag der Pilze am 28.9.2024 im Vordergrund.

Mit dem Tag der Pilze sollen der Absatz und die Bekanntheit von Schweizer Pilzen bei den Konsumenten gesteigert werden. Ein positives Image und die Werte der Marke Champignons Suisses sollen die Konsumenten für Schweizer Pilze begeistern. Der Tag der Pilze soll als solcher Tag etabliert werden, und er dient auch als «Aufhänger» mit verschiedenen Aktivitäten in der Gesamtkommunikation. Weiter ist der Relaunch des Gesamtauftritts der Marke «Champignons Suisses» an diesem Tag vorgesehen.

«Ich freue mich darauf, zusammen mit unseren Mitgliedsbetrieben in die Zukunft zu gehen, um gemeinsam unser Ziel zu erreichen», so Nicole Badertscher, Geschäftsführerin Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP.

Die Schweizer Pilzproduktion zeichnet sich durch innovative Betriebe, nachhaltige Kreislaufwirtschaft sowie sichere und qualitative Lebensmittel aus. Cédric Stadler, Präsident des Verbandes Schweizer Pilzproduzenten VSP, fügt hinzu: „Mit dem Tag der Pilze nutzen wir dieses Potenzial und haben die Möglichkeit, diese vielen positiven Eigenschaften der Schweizer Pilze darzustellen».

Kontakt: Geschäftsführerin VSP Nicole Badertscher nb@tierraberna.ch 079 568 78 17