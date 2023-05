nettwerk gmbh

Bikepacking Europe. Über alle Grenzen.

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Bikepacking Europe. Über alle Grenzen.

44 Länder, 44 Hauptstädte, 44 Landeshöhepunkte. 36'000 Kilometer und eine halbe Million Höhenmeter. Allein. Mit 19 Jahren. Nur mit dem Fahrrad und zu Fuss. Steigeisen, Eispickel, Schlafsack und Isomatte im Gepäck. Die unglaubliche Reise des Ausnahmesportlers Tobias Renggli aus Luzern war geprägt von Grenzerfahrungen, Glücksgefühlen und Abenteuer.

Tobias Renggli hat im vergangenen Jahr die Hauptstädte und höchsten Gipfel (fast) aller europäischen Länder bereist. Nur mit dem Fahrrad und zu Fuss war er sieben Monate unterwegs, hat jeweils draussen übernachtet und sein gesamtes Material stets selbst mitgetragen.

Im Kopf gab es keine Grenzen

«Diese Reise schien von Anfang an unrealistisch und überambitioniert. Mehr als 200 Kilometer und gut 2000 Höhenmeter musste ich täglich zurücklegen» sagt Renggli heute. «Doch in meinem Kopf gab es keine Grenzen!»

Es war eine Reise, die intensiver war, als er sich das je hätte vorstellen können. Eine Reise mit unzähligen Herausforderungen, Emotionen und Erlebnissen: Von einer Verhaftung an der Grenze zu Belarus, Schneestürmen im Norden Skandinaviens, Hundebiss in Albanien bis hin zu einer Lebensmittelvergiftung in der Türkei oder Bekanntschaft mit Drogenhändlern in Montenegro.

Erkenntnisse über das Leben und die Welt

Es war aber auch eine Reise voll wunderbarer Begegnungen, atemberaubender Landschaften und insbesondere eine Reise voller Gedanken über das Leben und die Welt. Viel lieber erzählt Renggli deshalb von Erkenntnissen, die ihn auch im Alltag bereichern: Von der Kunst, niemals aufzugeben, vom Umgang mit Gefahren, Risiken oder dem Alleinsein (nicht zu verwechseln mit Einsamkeit), von Grenzerfahrungen auf verschiedenen Ebenen. Oft lässt er in Reisevorträgen auch einfach Bilder für sich sprechen.

ZUR PERSON

Tobias Renggli, 20, stammt aus Buchrain bei Luzern und studiert Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH in Zürich. Daneben hält der wettkampferprobte Bergläufer Vorträge über seine Europareise – zum Beispiel am 22. September bei den Discovery Days von Explora.

Mehr Informationen: www.tobiasrenggli.ch I Instagram: @tobiasrenggli

MEDIENKONTAKT

Ob für eine Reportage, einen Magazin-Artikel oder ein Interview: Gerne laden wir Sie zu einer persönlichen Geschichte mit Tobias Renggli ein. Erzählen Sie Ihrem Publikum von der aussergewöhnlichen Reise eines jungen Menschen durch Europa.

Im Anhang finden Sie Bilder zum Download © Tobias Renggli. Weitere hochauflösende Bilder und Reiseinformationen stellen wir gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Interesse!

Brigitte Heinrich | Medienkoordination

nettwerk T. +41 41 242 08 08 I M +41 79 411 18 90

E-Mail: brigitte.heinrich@nettwerk.ch

nettwerk gmbh kommunikation. projekte. events. postfach I CH-6000 luzern 6