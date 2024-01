LID Pressecorner

«Zeige was du machst!» am nationalen Tag der offenen Hoftüren

Um möglichst viele Leute in Kontakt mit der Landwirtschaft zu bringen, sucht der Schweizer Bauernverband im Rahmen der Basiskommunikation «Schweizer Bäuerinnen & Bauern» in allen Regionen Gastgeberhöfe für das Hofprojekt «Tag der offenen Hoftüren». Interessierte Betriebe können sich ab sofort auf dem bauernportal.ch anmelden!

Unter dem Motto «Zeige was du machst!» sind Bauernbetriebe in der ganzen Schweiz eingeladen, ihre Hoftüren am Sonntag, 2. Juni 2024 zu öffnen. Das Ziel ist, den Besuchern Einblick in die Landwirtschaft zugeben und mit ihr ins Gespräch zu kommen. Denn nur eine aufgeklärte Bevölkerung weiss ihre Landwirtschaft richtig mitzutragen und zu unterstützen. Bei Hofrundgängen und Produktpräsentationen sollen die Besucher begreifen und verstehen, woher die Schweizer Lebensmittel kommen, wie sie produziert werden und wie sich Landwirtinnen und Landwirte für hohe Qualität, Ökologie, Tierwohl und Wirtschaftlichkeit engagieren.

Wie der Tag gestaltet und mit welchen Programmpunkten er versehen wird, entscheidet der Gastgeberhof. Neben dem Stallbesuch und Feldrundgang sind Kinderaktivitäten, Degustationen, Direktverkauf oder Verpflegungsangebote gern gesehen, jedoch kein Muss.

Der Schweizer Bauernverband, die Projekt-Verantwortlichen der kantonalen Bauernverbände und die Sponsoren unterstützen mit Orientierungshilfen, Checklisten und Werbematerial sowie bei der Kommunikation rund um den Anlass. Alle diese Dienstleistungen für den Gastgeberhof sind kostenlos. Als Wertschätzung gibt es ein kleines Dankeschön für alle Betriebe, welche an einem Projekt teilgenommen haben.

Wer möchte ein Teil davon sein und einen wertvollen Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit der Schweizer Bäuerinnen & Bauern leisten? Anmeldungen sind per sofort möglich auf www.bauernportal.ch.

Rückfragen: Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleitung Tag der offenen Hoftüren, 5201 Brugg, 056 462 52 03

AGIR, Karine Grize, Coordination de la Journée portes ouvertes à la ferme pour la suisse romande, 1000 Lausanne, 021 613 11 31

Unione Contadini Ticinesi, Andrès Bignasca, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90

www.bauernportal.ch