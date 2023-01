Ferris Bühler Communications

Renzo Blumenthal gewinnt Naturburschen-Duell gegen Marco Wölfli

Heute, am 24. Januar 2023, war im Wankdorf Center mächtig was los. Zur Eröffnung der «Enjoy Nature»-Roadshow duellierten sich YB-Legende Marco Wölfli und Ex-Mister Schweiz Renzo Blumenthal bei einer witzigen «Nature-Challenge» und sorgten so für Stimmung. Auch Airbrush-Künstler Stephan Beutler hat mit seinen Airbrush-Spritzpistolen die Besucherinnen und Besucher zum Staunen gebracht.

Die «Enjoy Nature»-Roadshow kann noch bis zum 04. Februar 2023 im Wankdorf Center besucht werden.

