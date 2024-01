LID Pressecorner

Erleben Sie die Winterzeit auf dem Bauernhof

Schneeferien auf dem Bauernhof bieten die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und einmalige Erfahrungen in einer naturnahen und erfrischenden Umgebung zu genießen.

Was haben Sie für den Winterurlaub geplant: In ein Skigebieten zu fahren? In Richtung Sonne zu verreisen? Wie wäre es, wenn Sie Ihre Ferien für eine ungewöhnlichere, aber sehr regenerierende Variante nutzen würden: einen Urlaub auf dem Bauernhof? Sehr beliebt zwischen November und März, locken landwirtschaftliche Aufenthalte übrigens auch in der kalten Saison immer mehr Stadtmenschen an.

Der Winter ist für Andreas Allenspach, Geschäftsführer von Agrotourismus Schweiz, eine ideale Jahreszeit, um in die bäuerliche Welt einzutauchen und im Rhythmus des Landlebens zu verweilen. Und dies aus mehreren Gründen. Da wäre natürlich die Schönheit der weissschimmernden Landschaften mit all ihrer Stille und Gelassenheit. Aber auch eine grössere Disponibilität seitens der Landwirte.

«Im Winter wird weniger auf den Feldern gearbeitet. Die Bäuerinnen und Bauern können somit mehr Zeit mit ihren Gästen verbringen, sich mit ihnen austauschen oder einige Aktivitäten gemeinsam unternehmen», betont Andreas Allenspach. Ausserdem sind die Wintermonate die beste Periode, um auf Bauernhöfen mit den Tieren in Kontakt zu treten und sie zu beobachten und füttern. «Während dieser Jahreszeit sind alle Farmtiere auf dem Hof. Ab Ende Frühling bis zum Herbst gehen viele auf die Alp» erklärt der Leiter von Agrotourismus Schweiz.

Wer ausserdem gutes Essen schätzt, kommt hier voll auf seine Kosten, versichert der Experte: «Das winterliche Wetter eignet sich zum Kochen, und die Landfrauen sind dafür bekannt, köstliche traditionelle Rezepte zu kreieren, während im Sommer eher Salate oder Gegrilltes serviert werden».

Ein Urlaub auf dem Bauernhof ist nicht nur eine tolle Gelegenheit, sich in der Natur zu erholen und neue, bereichernde Erfahrungen zu erleben - allein, zu zweit oder mit der Familie -, sondern lässt sich auch hervorragend mit verschiedenen Freizeitaktivitäten kombinieren. Da im Winter zahlreiche Betriebe nicht weit von kleinen oder großen Bergstationen entfernt sind, bieten sie eine ideale Unterkunft für Skifahrer und Langläufer.

Hier sind unsere Tipps für diesen Winter

Alpaka Hof in St Peterzell (SG) : Auf dieser Zuchtfarm, der auf einer Höhe von 1000 m. ü. M inmitten der Voralpen liegt, erleben Sie magische Momente, jedoch nicht mit den Rentieren des Weihnachtsmannes, die durch den Schnee stapfen, sondern mit kuscheligen Plüschfiguren: die Alpakas. Neben der 60 köpfige-Familie gehören auch andere, eher regionale Landtiere wie Milchkühe, Schweine, Bienen und Katzen dazu. Vor Ort werden Ihnen die Gastgeber sicherlich eine umfassende Führung durch ihre "Menagerie" anbieten, gefolgt von einem Aperitif mit Spezialitäten aus der Region.

Außerdem gibt es auf der Farm einen Laden mit hochwertigen Produkten, die aus Alpakawolle hergestellt werden.

Nicht weit vom Hof entfernt haben Sie auch die Möglichkeit, mit den umliegenden Skiliften die Hügel hinunterzufahren, mit dem Schlitten direkt vom Haus zu fahren oder zu einer Schneeschuhwanderung aufzubrechen. Für die Langlaufbegeisterten befindet sich eine 15 km lange Loipe in der Nähe.

Im Winter bietet der Betrieb eine zweistöckige, 50 m2 große Wohnung zur Vermietung an. Weitere Infos hier: https://www.myfarm.ch/de/uebernachten/schoenengrund/ferien-auf-dem-alpaka-hof_A5phkMa

Le Peu Girard - Les Breuleux (JU) : Der Bio-Hof liegt auf einer Hochebene in den Freibergen auf 1100 m. ü. M. Inmitten endloser Weiden bietet er einen idealen Rahmen für alle, die eine wahre Abwechslung vom Stadtleben suchen und sich im Kontakt mit der Natur erholen möchten.

Die Landwirte pflegen eine Lebensart die dem Rhythmus der Jahreszeiten und einem ausgeprägten Umweltbewusstsein entspricht. Sie bewirtschaften ihr Landgut ohne jegliche Verwendung von Fungiziden, Pestiziden oder chemischen Düngemitteln. Wer Lust hat, kann an den kleineren Arbeiten auf dem Hof mithelfen.

Den Stadtmenschen erscheint dieser Ort aufgrund seiner zahlreichen Tiere ein wenig wie die Arche Noah: Mutterkühe mit ihren Kälbern, Schafe, Hühner, Katzen, Hunde, Esel... Mit etwas Glück können sogar die Kinder auf den Eseln reiten.

Ausserdem befindet sich der Betrieb am Rande von Skipisten und Schneeschuhwanderwegen. Eine ideale Ausgangslage, um die umgebende Landschaft zu genießen. Und wenn Sie lieber auf dem Eis laufen möchten, gibt es in Saignelégier, 8 km vom Hof entfernt, eine Schlittschuhbahn.

Der Hof bietet eine 5 ½-Zimmer- Ferienwohnung zur Vermietung an. Sie kann entweder vollständig oder teilweise (pro Zimmer) gebucht werden. Weitere Infos hier: https://www.myfarm.ch/de/uebernachten/ferme-le-peu-girard-appartement-de-vacances-les-breuleux_AZT12cP

Jordihof in Ochlenberg (BE) : Das traditionelle Bauernhaus liegt im Herzen der Berner Oberländerbergen. Mit seinem großen Dach und seiner Lage inmitten einer malerischen Natur gleicht es einer Postkarte... Hier leben drei Generationen der Familie Jordi. Und sie freuen sich darauf, mit Ihnen einige ihrer Aktivitäten auszutauschen und gemeinsam zu erleben. Vor allem bei den Milchkühen auf dem Hof.

Die Lage ist ideal, um die frische Luft zu genießen, sei es bei einem Schneespaziergang rund um das Gelände, bei einer geführten Wanderung oder auf den nahegelegenen Skipisten.

Hinzu kommt ein kleiner Wellness-Touch mit einer Saunaanlage, wo man sich nach einem erlebnisreichen Tag im Freien oder einfach nur zum Vergnügen entspannen kann.

Der Landwirtschaftsbetrieb verfügt über mehrere Zimmer, Einzel-, Doppel- oder bis zu sechs Personen. Weitere Infos hier: https://www.myfarm.ch/de/uebernachten/ferien-oder-gaestebewirtung-auf-dem-jordihof-in-ochlenberg-ochlenberg_AYZLv9n

Ferme de Clos-Lombard in Evolène (VS): Dieser Betrieb, der sich im Herzen eines der schönsten Dörfer der Schweiz befindet, bietet Touristen eine ungewöhnliche Unterkunft an. « La Péniche » ist eine ehemalige Arbeiterbaracke der Grande Dixence-Baustelle aus den 1930er Jahren, die komplett renoviert und mit viel Stil und allem modernen Komfort ausgestattet wurde. Hier kann man angesichts der Dent Blanche neue Energie schöpfen und ein authentisches Abenteuer erleben, verbunden mit einer Zeitreise in die Vergangenheit.

Diese geschichtsträchtige Unterkunft ist an einen Bauernhof angebaut, auf dem Kühe der Eringer-Rasse gezüchtet werden. Die Tiere verbringen den Sommer auf der Alp, aber im Winter kann man sie hautnah entdecken. Sie werden in Begleitung des passionierten Züchters diese Eringer-Kühe besser kennenlernen und sich über sie austauschen können.

Dank ihrer Lage ist diese Unterkunft auch ideal für Winteraufenthalte. Sie befindet sich in unmittelbarer Nähe von drei Skigebieten, die mehr als 100 km Pisten umfassen. Zudem ist sie der Ausgangspunkt für zahlreiche Schneewanderungen.

Der Hof bietet fünf Zimmer an, Einzel- und Doppelzimmer. Weitere Infos hier: https://www.myfarm.ch/de/uebernachten/gite-rural-la-peniche-evolene_AZcZvPc

