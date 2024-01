Schokolade oder Käse - welcher Genusstyp sind Sie?

LID Pressecorner

Bereits zum 24. Mal präsentiert sich die Schweiz im Rahmen der offiziellen Beteiligung an der Internationalen Grünen Woche in Berlin – und Sie sind herzlich eingeladen!

Bern / Berlin, 4. Januar 2024

Ausprobieren: Die internationale Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau öffnet bereits das 88. Mal ihre Tore vom 19. bis 28. Januar 2024. Erwartet werden über 300'000 Besucher, die in den vielen Hallen verschiedene Themenwelten entdecken werden. Die Grüne Woche (IGW) gibt vor allem auch aktuellen gesellschaftlichen Themen eine Bühne. Im Scheinwerferlicht stehen Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und nachhaltige Landnutzung.

Die Parallelkonferenz Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) – ein hochkarätig besetzter Agrargipfel, präsentiert die ‘Ernährungssysteme der Zukunft – gemeinsam für eine Welt ohne Hunger’. Dieses und weitere Themen stehen auf der Agenda des der GFFA vom 17. bis 20. Januar 2024. Erwartet werden rund 2'000 internationale Teilnehmende, darunter 70 Landwirtschaftsminister. Die Schweizer Delegation ist ebenso am Agrargipfel präsent.

Lieber süss oder salzig? Ein Stück kulinarische Schweiz in Berlin!

Am Schweizer Gemeinschaftsstand degustieren Besucher neueste Schokoladenkreationen, traditionelle wie auch innovative Käsesorten und entdecken weitere Schweizer Spezialitäten. Für Käse- und Schokoladenliebhaber ist der Besuch ein absolutes Muss! Denn wo erhält man an einem Ort ein traditionelles Raclette und kann gleichzeitig die Käseinnovation «Cheebab» verkosten?

…Zum Abschluss können Schokoladenliebhaber am Stand der Chocosuisse nicht nur ihrer Leidenschaft nach gehen, sondern beim ‘Schokoladen-Dating-Game’ herausfinden, ob sie eher auf Milch-, Weiss- oder doch auf dunkle Schokolade stehen. Und wer anstossen möchte, findet an der Schweizer Weinbar eine Auswahl erlesener Schweizer Weine aus verschiedenen Kantonen.

Herzliche Einladung: Kommen Sie auf eine kulinarische ‘Tour de Suisse’ und lassen Sie sich von exquisiten Schweizer Spezialitäten verwöhnen. Das Angebot am Gemeinschaftsstand ‘Grüezi Berlin’ wird nicht nur Ihren Appetit wecken, sondern Ihnen auch Einblicke in naturverbundene Schweizer Erlebnisse bieten, wie das Schlafen im Stroh für einen Urlaub auf dem Bauernhof.

Kommen Sie jederzeit in der Halle 4.2 vorbei und geniessen Sie die Grüne Woche mit uns. Herzlich sagen wir Grüezi und freuen uns auf Sie!

Über AMS Agro-Marketing Suisse

Die AMS Agro-Marketing Suisse organisiert seit 2000 den Auftritt der Schweiz respektive der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft an der Internationalen Grüne Woche. Der Auftritt in Berlin wird zur Promotion der Schweizer Produkte vom Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt.

Die AMS Agro-Marketing Suisse engagiert sich mit vielfältigen Marketing- und Sensibilisierungsmassnahmen für den Absatz einheimischer Nahrungsmittel aus der Schweizer Landwirtschaft. Die Organisation realisiert sowohl eigene Marketingmassnahmen als auch -dienstleistungen für ihre Mitglieder. Zusätzlich fördert sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliederorganisationen und schafft so wertvolle, branchenübergreifende Synergien.

