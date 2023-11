LID Pressecorner

Koordination und Bündelung zur Stärkung des Agrotourismus

7. Forum Agrotourismus Schweiz

Dienstag, 5. Dezember 2023, 10 – 16 Uhr

Plantahof, Kantonsstrasse 17, 7302 Landquart

Das strikte Raumplanungsgesetz der Schweiz und die zahlreichen finanziellen Abgaben an touristische Organisationen und Verwaltungen sind für zahlreiche Bauernfamilien ein Hindernis, in den Agrotourismus einzusteigen, um ein Zusatzeinkommen aus Übernachtungen, Gastronomie und Veranstaltungen zu erwirtschaften.

Agrotourismus Schweiz widmet das 7. Forum dem Thema „Koordination und Bündelung zur Stärkung des Agrotourismus. An best practice Beispielen wird demonstriert, wie Organisationsstrukturen im Agrotourismus optimiert und Innovationen trotz strengen Raumplanungsvorschriften erfolgreich umgesetzt werden können. Das Referat «Channel Manager» thematisiert die Vernetzung von verschiedenen Reiseportalen, um agrotouristische Angebote auf mehreren Kanälen online zu bewerben. Dadurch werden nicht nur neue Gäste gewonnen, auch der administrative Aufwand verringert sich.

Optimierungspotenzial in der Organisationsstruktur der Agrotourismusförderung

Es diskutieren Sandro Bucher, Luzerner Land, Rebecca Göpfert, ZHAW, Roland Lymann, HSLU und Gaby Mumenthaler vom Berner Bauernverband, welche Rollen die politischen, landwirtschaftlichen und touristischen Organe auf nationaler, kantonaler und lokaler Ebene übernehmen und wo Optimierungs- und Handlungsbedarf besteht.

Channel Management – unterschiedliche Marketing- und Vertriebskanäle vernetzen und nutzbar machen

Selina Crowther von e-domizil und Claudia Tschannen vom Hof Tschannen, Illighausen, zeigen auf, wie eine Unterkunft online beworben und auf mehreren Webseiten gleichzeitig sicht- und buchbar gemacht werden kann. Dadurch können Administration und Kosten eingespart werden.

Strikte Raumplanungspolitik vers innovativer Agrotourismus

Am Beispiel vom Projekt Tiny house in Sent diskutieren Rebecca Inglin, Plantahof, Fadri Stricker, Hof Spinatscha und Marion Zufferey, Schweizer Bauernverband, welchen Herausforderungen sich ein innovativer Landwirt wegen dem restriktiven Raumplanungsgesetz in der Schweiz stellen muss und wie sie gelöst werden können.

Referenten

Sandro Bucher, Luzerner Land, www.biospaere.ch

Rebecca Göpfert, ZHAW, Rebecca Göpfert, ZHAW, Wergenstein, www.zhaw.ch

Roland Lymann, HSLU, Luzern, www.hslu.ch

Gaby Mumenthaler, Berner Bauernverband, www.bernerbauern.ch

Selina Crowther, e-domizil, www.e-domizil.ch

Claudia & Daniel Tschannen, Hof Tschannen, www.hof-tschannen.ch

Rebecca Inglin, Plantahof, www.plantahof.ch

Fadri Stricker, Hof Spinatscha, www.stricker-hof.ch

Marion Zufferey, Schweizer Bauernverband, www.sbv-usp.ch

Kosten

CHF 150.00

CHF 120.00 für Mitglieder Agrotourismus Schweiz

CHF 50.00 für weitere Familienangehörige

Reservation

Agrotourismus Schweiz, Laubeggstr. 68, 3006 Bern, Tel. 031 359 50 30 - info@myfarm.ch

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2kA5Z0NDxSdIeVe-nVT7EwhvNPfw4MsAVEqXz2WotKfZwGQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Agrotourismus Schweiz

Agrotourismus Schweiz wurde 2010 gegründet und ist die nationale Dachorganisation für agrotouristische Angebote in der Schweiz. Seine Aktivitäten konzentrieren sich auf die Vermarktung von Übernachtungsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Gastronomie auf Bauernhöfen. Ferienwohnungen und Gruppenunterkünfte können über das elektronische Buchungsportal holiday.myfarm.ch und gruppenhaus.ch/de/myfarm gebucht werden.

Kontakt

Agrotourismus Schweiz, Laubeggstr. 68, 3006 Bern Andreas Allenspach: Tel. 031 359 50 30 - info@myfarm.ch – www.myfarm.ch

