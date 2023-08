LID Pressecorner

Halbjahresstatistik Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP

Halbjahresstatistik Verband Schweizer Pilzproduzenten VSP

Wie die Halbjahresstatistik aufzeigt, sind die Mengen die in der Schweiz produzierten Champignons im Vorjahresvergleich leicht zurückgegangen. Die Importe verzeichnen dafür einen Anstieg von 8.15%. In Bezug auf die Edelpilze sind Schweizer Shiitakes mit -5,4% im Vergleich zum Halbjahr 2022 gesunken. Die übrigen Schweizer Edelpilze verzeichnen ein Wachstum. Gesamthaft wurden in der Schweiz im Halbjahr 2023, 4’177 Tonnen Pilze produziert.

Grafiken Halbjahresstatistiken

Quelle: Statistik VSP kumuliert: Januar – Juni 2022/2023

