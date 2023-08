LID Pressecorner

1. August-Brunch: Perfekter Start in den Nationalfeiertag

Ein Dokument

Medienmitteilung des Schweizer Bauernverbands vom 1. August 2023

1. August-Brunch: Perfekter Start in den Nationalfeiertag

261 Bauernfamilien setzten heute landauf landab alle Hebel in Bewegung, um den traditionellen 1. August-Brunch für die Schweizerinnen und Schweizer perfekt zu machen. Auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und ihr Amtskollege Bundesrat Guy Parmelin mischten sich in den Kantonen Schwyz und Freiburg unter die Gästeschar und genossen sichtlich das gemütliche Ambiente auf dem Bauernhof.

Den Geburtstag der Schweiz mit einem frisch zubereiteten «Buurezmorge» zu starten, gehört heute für viele zur guten Tradition. Aus allen Ecken der Schweiz strömten denn auch Gross und Klein auf die über 260 Brunch-Gastgeberhöfe. Und es war alles da, was Herz und Gaumen begehrte: selbstgemachte Konfitüre, Müesli, frischgebackene Butterzöpfe, brutzelnde Spiegeleier mit Speck, leckere Käse- und Fleischplatten. Die Bauernfamilien und ihre vielen Helferinnen und Helfer setzten in den letzten Tagen alle Hebel in Bewegung. Sie putzten, dekorierten und bereiteten das Zmorge und die Umgebung mit viel Herzblut vor.

Die Bauernfamilien freuten sich auch dieses Jahr über hohen Besuch der Landesregierung. Bundesrat Guy Parmelin mischte sich in Begleitung von Martin Rufer, Direktor des Schweizer Bauernverbands (SBV), beim Trychlerklub Spitzflueh auf der Alp Seeweid in Schwarzsee im Kanton Freiburg unter die bunte Gästeschar. Im schwyzerischen Muotathal wurde bei der Alpkäserei Lipplisbüel Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider herzlich von den beiden SBV-Vorstandmitgliedern Fritz Glauser und Jakob Lütolf in Empfang genommen. Bereits einen Tag zuvor wanderte Bundesrat Ignazio Cassis zusammen mit Urs Schneider, stellvertretender SBV-Direktor, und rund 180 Leserinnen und Lesern der «Schweizer Illustrierte» und ihrem Westschweizer Pendant «L’Illustré» durch das Gotthardgebiet. Auf der Alp Sorescia wurden die Wanderfreunde mit einem typischen Tessiner BauernhofBrunch mit feiner Polenta, Wurst und Käse verwöhnt.

Die Besucherinnen und Besucher entdeckten aber nicht nur die reichhaltige einheimische Produktpalette. Der Brunch ist auch eine ideale Gelegenheit, die Landwirtschaft hautnah zu erleben. Darum bieten die Bauernfamilien auch Hofführungen, Lehrpfade oder Spielecken für die Jungmannschaft an. Jede Gastgeberfamilie empfängt die Besucher auf ihre individuelle Art und Weise, was den Brunchbesuch seit mehr als 30 Jahren zu einem einmaligen Erlebnis macht. Und genau dieses Ziel beabsichtigt der 1. August-Brunch auf dem Bauernhof – eines von vielen Projekten des SBV im Rahmen seiner Kampagne «Schweizer Bäuerinnen & Bauern. Für dich.»

Rückfragen:

Schweizer Bauernverband, Andrea Camadini, Projektleiterin, 5201 Brugg, 056 462 52 03, Mobile 079 201 80 68

AGORA, Carine Théraulaz, Coordination du Brunch pour la Romandie, 1000 Lausanne, 021 614 04 74

Unione Contadini Ticinesi, Carolina Pedretti, Responsabile per il Ticino, 6705 Cresciano, 091 851 90 90

www.brunch.ch info@brunch.ch