Junglandwirt wird Präsident von Agriviva. Weshalb Erfahrung in der Landwirtschaft fürs Leben prägt.

Junglandwirt wird Präsident von Agriviva.

Weshalb Erfahrung in der Landwirtschaft fürs Leben prägt.

Campus Sursee/LU: Die 77. Generalversammlung wählt Junglandwirt Hanspeter Renggli aus Ruswil (LU) zum neuen Präsidenten von Agriviva. Die Non-Profit-Organisation Agriviva vermittelt Jugendlichen kurzzeitige Einsätze auf einem Bauernhof in der Schweiz. «Lernen fürs Leben» und «Brücken schlagen zwischen Stadt und Land» sind die zentralen Anliegen von Agriviva. Zudem: Agriviva leistet Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Im grössten Bildungs- und Weiterbildungszentrum der Schweiz begrüsst die abtretende Präsidentin Andrea Bory die Mitglieder und Gäste. «Lernen fürs Leben» ist auch für Andrea Bory ein zentrales Anliegen. «Gerade die vielfältige Landwirtschaft eignet sich bestens für junge Menschen, sich aus erster Hand mit der Herkunft und Produktion unserer Lebensmittel vertraut zu machen», so die scheidende Präsidentin zu ihrem langjährigen Engagement für Agriviva.

Vermittlungen

Nach den corona-bedingten Reiseeinschränkungen zog es 2022 viele Jugendliche während der Ferienzeit ins Ausland. 1’083 Jugendliche (-22% zu 2021) verbrachten im Schnitt 14,2 Tage, insgesamt über 15'400 Einsatzstunden auf einem Bauernhof. «Der Rückgang ist für uns nach-vollziehbar», reflektiert der Geschäftsleiter Ueli Bracher und zeigt sich zuversichtlich, im laufenden Jahr wieder auf das Niveau vor Corona zu kommen. Agriviva Einsätze sind nach wie vor beliebt bei jungen Auslandschweizern und auch Jugendlichen aus dem Ausland.

Flüchtlingshilfe

Erstmals in der Geschichte konnte Agriviva einen Jugendlichen aus der Ukraine für einen Einsatz bei einer Bauernfamilie im Kanton Zürich vermitteln. Humanitäres Engagement ist für den traditionsreichen, ehemaligen «Landdienst» eine Selbstverständlichkeit.

Neuer Präsident und neue Geschäftsleiterin

Die Generalversammlung verabschiedet die scheidende Präsidentin mit beherztem und kräftigem Applaus. Andrea Bory hat Agriviva kompetent und mit viel Geschick durch die Pandemie geführt und setzte sich stets für die Interessen der lateinischen Schweiz ein. Ueli Bracher leitete während rund sieben Jahren die operativen Geschäfte und setzte mit dem 75-Jahre Jubiläum im 2021 nachhaltig Akzente für Agriviva.

Der Eidg. Dipl. Meisterlandwirt Hanspeter Renggli aus Ruswil (LU) ist Mitglied der Junglandwirte Kommission (JULA) des Schweizer Bauernverbands (SBV) und Mitglied der Fachkommission Kommunikation des SBV. «Ich bin überzeugt, dass persönliche Erfahrung das beste Mittel ist, sich ein eigenes Bild über einen Bereich zu machen, den man nicht kennt», so der frischgewählte Präsident. «Die Landwirtschaft ist noch bei vielen Menschen konservativ stigmatisiert. Daher sind die Angebote von Agriviva, Jugendlichen über die Sprach- und Kulturgrenzen hinaus direkten Austausch und Begegnung mit der heutigen Landwirtschaft zu ermöglichen, sehr wichtig und wirkungsvoll.»

Katharina Teuscher tritt per 1. Juni 2023 als neue Geschäftsleiterin die Nachfolge von Ueli Bracher an. Ihre Motivation: «Ich bin in einem kleinen Bauerndorf aufgewachsen und der Landwirtschaft noch immer sehr verbunden. Als Stadtmensch realisiere ich immer wieder, wie weit weg heute die jungen Konsument:innen von der Natur und der Herkunft unserer Ressourcen sind. Mit den Agriviva Einsätzen tragen wir aktiv zur Bildung in Nachhaltiger Entwicklung bei».

Über Agriviva

Der gemeinnützige Verein bietet Jugendlichen von 14 bis 24 Jahren die Möglichkeit, sich in ihrer Freizeit sinnvoll zu engagieren. Sie können schweizweit auf einem der rund 500 Bauernhöfe einen Einblick in die Landwirtschaft gewinnen und einen näheren Bezug zur Natur, zur Tierhaltung und zur Lebensmittelproduktion entwickeln. Sie erhalten freie Kost und Logis, ein kleines Sackgeld, ein Gratisticket für die Hin- und Rückreise mit den SBB sowie eine schriftliche Einsatzbestätigung (nützlich für die Lehrstellensuche). Jugendliche und Gastgeberfamilien können sich kostenlos registrieren unter www.agriviva.ch

Ansprechpartner für Medien Katharina Teuscher Geschäftsleiterin Telefon: +41 52 264 00 31 / +41 79 606 40 11 katharina.teuscher@agriviva.ch