Andreas Bernhard ist neuer Zentralpräsident von Suisseporcs

Die Delegierten der Schweizer Schweineproduzentenorganisation haben an ihrer Versammlung Andreas Bernhard aus Alchenstorf BE zum neuen Zentralpräsidenten gewählt. Bernhard folgt auf den abtretenden Meinrad Pfister aus dem luzernischen Altishofen.

Der 60-jährige, erfahrene Schweinehalter aus dem Bernbiet ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Per 1.1.2023 übergab er den Betrieb an seinen Sohn Simon. Der Abferkel- und Mastbetrieb umfasst 20 ha Landwirtschaftliche Nutzfläche, wo nebst Getreide auch Gemüse wie Kabis angebaut wird. Andreas Bernhard führte mehrere Jahre eine LANDI, war von 2016 – 2022 Regionalpräsident der fenaco Mittelland sowie während 12 Jahren von 2010-2022 Mitglied des Verwaltungsrates der fenaco. Er amtete während 12 Jahren als Gemeinderatspräsident in Alchenstorf.

Einladung zum Austausch

Andreas Bernhard dankte für das Vertrauen und erklärte Annahme der Wahl. Er versicherte seinen Mitgliedern, dass er mit vollem Einsatz für die Schweinebranche als Suisseporcs-Präsident tätig sein wird. Er lud die Wertschöpfungskette Schweine zum Dialog auf.

Ersatzwahlen

Neu in den Zentralvorstand wurden Peter Burri, Thörigen und Quentin Morel, Lully gewählt. Die beiden abtretenden Mitglieder, Daniel Glauser und Toni Zwimpfer, wurden mit Applaus verdankt.

Verabschiedung Meinrad Pfister

Mit der heutigen Delegiertenversammlung endet die 9-jährige Amtsdauer von Meinrad Pfister als Zentralpräsident. Er war während über 20 Jahren in der Schweinebranche als Sektionspräsident, SUISAG Verwaltungsrat und -Verwaltungsratspräsident sowie zuletzt als Zentralpräsident für die Schweizer Schweinehaltung engagiert. Seine grossartige Arbeit für die Schweizer Schweinehaltenden während all diesen Jahren wurde mit einem kräftigem Applaus und einem Suisseporcs-Geschenk verdankt.

Kontakt: Stefan Müller, Geschäftsführer Suisseporcs, stefan.mueller@suisseporcs.ch Tel. direkt: 041 462 65 94