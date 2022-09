Suvoda LLC

Suvoda kündigt auf der DPHARM Disruptive Innovations Conference Free-Picking für JIT Clinical Trial Distribution an

Philadelphia (ots/PRNewswire)

Jagath Wanninayake, Präsident und CEO von Suvoda, ist einer der Hauptredner bei DPHARM und spricht über Innovation Without Disruption.

Suvoda LLC, ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe Studien in therapeutischen Bereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat, gab heute auf der 12. jährlichen DPHARM Disruptive Innovations Conference in Boston seine neuen Free-Picking-Funktionen bekannt, die in seiner neuesten Version des Interactive Response System (IRT) enthalten sind, das für die Patientenrandomisierung und das Lieferkettenmanagement verwendet wird.

Die Komplexität der heutigen klinischen Studien stellt eine zunehmende Belastung für die Arzneimittel- und Biologika-Lieferkette dar. Suvodas neueste Free-Picking-Funktionalität in seinem IRT-System ermöglicht Sponsoren mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer lieferantenseitigen Verpackungs-, Etikettierungs- und Distributionsvorgänge und befähigt sie, ihre Reise zu einem Just-in-Time (JIT)-Paradigma effektiv und sicher zu beginnen.

„Die Logistik der Versorgungskette macht nach wie vor den größten Teil des Budgets für die Versorgungskette klinischer Studien aus. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, der Entwicklung flexibler Softwarelösungen Vorrang einzuräumen, die es den Sponsoren ermöglichen, die Effizienz von Herstellung und Vertrieb zu maximieren", so Lisa Li, Director of IRT Product Management bei Suvoda. „Durch die Möglichkeit der freien Auswahl bei der Verwendung von Suvoda IRT können Sponsoren die richtige Strategie für jede Studie auf der Grundlage ihrer individuellen Anforderungen und Protokolle umsetzen."

Durch die freie Kommissionierung haben die Sponsoren mehr Auswahl und Flexibilität bei der Deckung des Bedarfs an klinischen Produkten. Anstatt durch eine IRT-Anforderung auf bestimmte Arzneimitteleinheiten für eine Sendung beschränkt zu sein, kann die Sendungsanforderung bei der freien Kommissionierung eine Reihe von Parametern wie Menge, Arzneimitteltyp und ein Mindestverfallsdatum enthalten, ohne dass die genauen Einheiten, die in eine Sendungsanforderung aufgenommen werden müssen, vorgeschrieben werden. Die freie Kommissionierung erweitert das IRT-Angebot von Suvoda, um Strategien der Arzneimittelversorgung wie flexible Versandabwicklung und Bright Stock Pooling mit JIT-Etikettierung zu unterstützen. Auf diese Weise können Sponsoren Abfall reduzieren und die Kosten für die Kennzeichnung und Vernichtung optimieren, insbesondere bei Studien, die Biologika einschließen.

„Suvoda hat in der Vergangenheit flexible Lösungen entwickelt, die innovative Technologien und Angebote mit pragmatischen Ansätzen kombinieren, um die Effizienz von lebenserhaltenden Studien zu steigern", sagte Jagath Wanninayake, Präsident und CEO von Suvoda. „Die Einführung unserer Free-Picking-Funktionalität ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir unseren Kunden eine Auswahl an Möglichkeiten bieten, die sie in die Lage versetzen, Innovationen zu entwickeln, wann und wie sie dazu bereit sind, so dass sie zu neuen Effizienzparadigmen übergehen und gleichzeitig die dringenden und kritischen Bedürfnisse der Patienten in den heutigen klinischen Studien erfüllen können."

Jagath Wanninayake ist einer der Hauptredner am 14. September 2022, wo er an einem Kamingespräch für die Today Show @DPharm als Redner auftreten. Seine Diskussion, „Innovation Without Disruption: The Practical Path to Patient-Centric, Accessible Clinical Trials" wird aufzeigen, wie Sponsoren und CROs Innovationen einsetzen können, um positive Veränderungen für klinische Studien auf integrative Weise zu bewirken und gleichzeitig Störungen zu minimieren.

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenserhaltende Studien in Therapiebereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und ermöglicht es Fachleuten für klinische Studien, die dringendsten Momente in den dringendsten Studien durch fortschrittliche Softwarelösungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Büros in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Tokio (Japan). Das Unternehmen rühmt sich eines Net Promoter Score (NPS) von fast 70, was weit über dem Durchschnitt der Technologiebranche von 50 liegt, und wurde von Studiensponsoren und CROs ausgewählt, um mehr als 1.000 Studien in 65 Ländern zu unterstützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf Twitter und LinkedIn

Morgan.Reese@clydegroup.com