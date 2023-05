Einladung zur gemeinsamen Medienorientierung: Agroforst – vorteilhaft für die Landschaft und für die Landwirtschaft!

Saisoneröffnung auf dem Weltacker Attiswil mit Benedikt Härlin Benedikt Haerlin, der Vater der Weltacker-Idee, besucht am 7. Mai den Weltacker in Attiswil. Den weltweit ersten Weltacker in Berlin hat er initiiert, um sicht- und erlebbar zu machen, dass jeder Bissen an einem Ort wächst. Wir freuen uns in diesem Jahr besonders über seinen Vortrag zur ...

