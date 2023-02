360° Entertainment

Ein Comeback mit Power

Andermatt (ots)

Mit dem Kongress 360° Entertainment findet am 28. und 29. März der grösste Schweizer Branchentreff des Entertainment-Business in Andermatt statt. Die Branche ist nach zwei Jahren Zwangspause mit viel Power und Innovation zurückgekehrt. Doch das ist noch lange kein Grund zum Ausruhen. Am Kongress werden die Möglichkeiten ausgelotet, wie die Entertainment- und Eventbranche auch in Zukunft sinnvoll wachsen kann. Digital, vor Ort und nachhaltig.

Andermatt - Back to live. Die Eventbranche ist zurück und hat im vergangenen Jahr wieder hunderttausenden Schweizer:innen Momente grosser Emotionen, unvergesslicher Freude und spannender kultureller Entdeckungen bereitet. Und das beinahe unter Bedingungen wie vor der Pandemie. Flexibilität und Veränderung sind ein wichtiger Teil der DNA dieser Branche - und auch der Wille, Herausforderungen als Chancen zu nutzen, zählen dazu.

Am Kongress 360° Entertainment in Andermatt wird zurück- aber vor allem auch vorausgeblickt. Denn die Entertainmentbranche bleibt weiter in Dauerbewegung. "Wir analysieren die Trends in der Digitalisierung, lassen uns von Innovationen bei Venues und Locations inspirieren und betrachten den Musicalmarkt etwas genauer, der sich seit Jahrzehnten immer wieder neu erfindet", geben die beiden Veranstalter Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer ESB Marketing Netzwerk, und Oliver Niedermann, CEO Ticketcorner, einen ersten Einblick ins Programm.

Auf neuen Wegen in die Zukunft

Das Treffen soll für viele auch ein Startpunkt für neue Wege werden. Denn in den Jahren der Pandemie stagnierte das Wachstum der Branche und eine klare Strategie für die Weiterentwicklung wird gesucht. Wie können sinnvolle Wachstumsstrategien aussehen? Bisher wurde die Branche vor allem von einem quantitativen Wachstum getrieben: mehr Veranstaltungen, mehr Besucher, mehr Umsatz. Ist es Zeit zum Umdenken?

Vom Metaverse bis zur Nachhaltigkeit

Diskutiert wird über neue Kooperationen mit Sponsoren und Medien. Erstmals widmet man sich in einem eigenen Forum dem Thema Musicals. ESG-Kriterien, Nachhaltigkeit als Wachstumschance und die Herausforderung der Auslastung bestehender physischer Infrastrukturen im digitalen Zeitalter werden beleuchtet. Und auch neue Technologien halten Einzug in das breit gefächerte Programm. Einen völlig neuen Ansatz in der Musikvermarktung wird Oliver Niedermann von Ticketcorner mit Sunrise starzone vorstellen. Ein spannender Mix an Themen aus der nationalen und internationalen Veranstaltungswelt ist garantiert.

Stars on Stage

Der Musiker Baschi, die Schlangenfrau Nina Burri und Freddy Burger, der langjährige Manager von Udo Jürgens, werden auf der Bühne Impulse für die Branche geben und für Unterhaltung sorgen.

Pflichttermin für Veranstalter, Sponsoren und Medien

360° Entertainment ist der führende Branchentreff in der Schweiz. Am 28. und 29. März werden 60 Top-Speaker in acht Foren über die aktuellsten Entwicklungen diskutieren. Der Kongress richtet sich an Veranstalter, Sponsoren, werbetreibende Unternehmen, Eventdienstleister, Künstler-Manager, Medien, Vermarktungs- und Beratungsagenturen sowie Veranstaltungsstätten. 360° Entertainment wird von Ticketcorner und ESB Marketing Netzwerk im Radisson Blu Hotel Reussen in Andermatt veranstaltet.

Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.entertainment-forum.com