LID Pressecorner

Einladung zur Medienorientierung der Dachverbände der Schweizer Wirtschaft und der Landwirtschaft vom Freitag, 7. Oktober 2022

Ein Dokument

Einladung zur Medienorientierung der Dachverbände der Schweizer Wirtschaft und der Landwirtschaft vom Freitag, 7. Oktober 2022

Sehr geehrte Damen und Herren

Die nationalen Verbände der Wirtschaft und der Landwirtschaft (economiesuisse, Gewerbeverband, Arbeitgeberverband, Bauernverband) möchten gemeinsam einer wirtschafts- und landwirtschaftsfreundlichen Politik zum Durchbruch verhelfen. Für die Volksabstimmungen vom 25. September 2022 setzten sie – zusätzlich zu den einzelnen Kampagnen – unter dem Titel «1xNEIN, 3xJA» einige gemeinsame Massnahmen um. Die Resultate haben gezeigt, dass eine starke und geeinte Allianz vieles bewegen und Mehrheiten sichern kann.

Die Allianz will sich auch hinsichtlich der Wahlen 2023 stärker engagieren als in früheren Jahren. Die Verbände lancieren daher eine gemeinsame «Supporter-Kampagne». Welche Ziele damit und mit der Weiterführung der Zusammenarbeit verfolgt werden und mit welchen Themen und Inhalten gearbeitet wird, wird an einer Medienorientierung vorgestellt. Wir laden Sie zur Teilnahme ein:

Freitag, 7. Oktober 2022, 10:15 Uhr

Zunftrestaurant Schmiedstube (Saal, 1. Stock), Schmiedenplatz 5, 3011 Bern

Referieren und ihre Fragen beantworten werden:

Valentin Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband

Christoph Mäder, Präsident economiesuisse

Nationalrat Fabio Regazzi, Präsident Schweizerischer Gewerbeverband

Nationalrat Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband

Weitere Vertreterinnen und Vertreter der vier Verbände werden anwesend sein.

Wir hoffen auf Ihr Kommen und danken Ihnen für Ihr Interesse. Aus organisatorischen Gründen sind wir Ihnen für eine Anmeldung mit dem beigefügten Talon, bis Mittwoch, 5. Oktober 2022, verbunden.

Freundliche Grüsse

IG Wirtschaftsverbände

Urs Schneider, operativer Leiter der Kampagne

Anmeldung bei: IG Wirtschaftsverbände Cécile Marfurt Laurstrasse 10 5201 Brugg Telefon: 056 462 51 11 E-Mail: cecile.marfurt@sbv-usp.ch