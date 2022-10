LID Pressecorner

Höhlenraclette-Weltrekord: 444 Gäste geniessen gemeinsam ein Raclette im Bergwerk Gonzen

Ein Dokument

444 Gäste geniessen gemeinsam ein Raclette im Gonzenbergwerk

Genuss und Kultur für einen guten Zweck! Der Weltrekordversuch mit Raclette à discrétion im stillgelegten Eisenbergwerk Gonzen ist geglückt und wird im Guinnessbuch der Weltrekorde eingetragen.

So heimelig war es noch nie im Bergwerk Gonzen. Im Kerzenschein der 444 Raclette-Öfeli erlebten die Teilnehmenden gut gelaunt und in geselliger Runde ein ganz besonderes Raclette-Erlebnis. Unter Beobachtung der Spezialisten von Guinness World Records (GWR) waren sie Teil am bisher grössten Raclette-Plausch im Innern eines Berges. Der Anlass wird nun offiziell als Weltrekord in die Geschichte der GWR eingehen, wobei alle 444 Teilnehmenden namentlich erwähnt werden.

Die Firma InCave GmbH ist spezialisiert auf Höhlen-Touren. Der Verband Raclette Suisse pflegt bereits eine langjährige Zusammenarbeit im Bereich «Höhlenraclette», eine ideale Kombination zwischen Erlebnis, Genuss und Natur. Da lag es auf der Hand, dass irgendwann die Idee aufkommen musste, einen Weltrekordversuch zu lancieren. Von Anfang an stand fest, dass der erzielte Gewinn wohltätigen Organisationen gespendet werden soll. So entstand der Arbeitstitel «Genuss und Kultur für einen guten Zweck». Bereits im Jahr 2020 hätte der Anlass stattfinden sollen, doch die Massnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie verunmöglichten die Durchführung zweimal. Am 1. Oktober 2022 um 16.35 Uhr war es endlich soweit und die Teilnehmenden konnten auf den Höhlenraclette-Weltrekord anzustossen.

Neben den Präsentationen der verschiedenen Sponsoren sorgten auch TRAUFFER als Markenbotschafter von Raclette Suisse und Ben Berg für gute Stimmung. Selbst Teilnehmer, die ein bisschen Nervenkitzel suchten, fanden diesen bei abenteuerlichen Fahrten mit der Stollenbahn ins Innere des Bergwerks. Wohl genährt, gut gelaunt und mit einem Rucksack voller positiver Eindrücke liessen die Gäste den Anlass ausklingen. Ganz nach dem Motto: Raclette isch guet und git e gueti Luune!

