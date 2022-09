LID Pressecorner

Presseeinladung: MühlenMasters erstmals in der Schweiz – Wer wird beste Nachwuchsmüllerin oder bester Nachwuchsmüller?

Ein Dokument

Frischgebackene Müllerinnen und Müller aus Österreich, der Schweiz und Deutschland – jeweils die Besten Ihres Jahrgangs – treten am Freitag, 7. Oktober zum „MühlenMasters 2022“ in der Swissmill in Zürich an. Erstmalig in seiner nun 69ig-jährigen Geschichte findet der Wettbewerb in der Schweiz statt. Bereits 2019 hat ein Schweizer Müller das MühlenMasters gewonnen. In Zürich entscheidet sich nun die Frage, ob der Preis erneut in die Schweiz geht. Seien Sie dabei, wenn junge Müllerinnen und Müller darum kämpfen, den traditionsreichen Wettbewerb zu gewinnen. – Das MühlenMasters ist Teil des praktischen Leistungswettbewerbs des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) – Europas größtem Berufswettbewerb. Seit einigen Jahren nehmen auch Müller aus Österreich und der Schweiz am Wettkampf teil – auch weil nur in diesen drei Ländern MüllerInnen grundständig und dual ausgebildet werden.

Der Müllerberuf ist sicher kein Mainstreamberuf, aber einer der ältesten und zugleich wichtigsten der Welt: Ohne MüllerInnen kein Mehl, ohne Mehl kein Brot. Der Verband Deutscher Mühlen lädt Sie herzlich ein, die besten NachwuchsmüllerInnen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland sowie das Arbeitsumfeld in einer modernen Mühle kennenzulernen:

MühlenMasters 2022 in der Swissmill in Zürich

Freitag | 7. Oktober 2022 | 14.00-15:15 Uhr

Swissmill | Sihlquai 306 | 8005 Zürich

14.15 Uhr Pressefoto mit allen Beteiligten vor der Mühle

14.20 Uhr Besichtigung der Prüfungsstationen in der Swissmill,Vorstellung des Unternehmens und des Müllerberufes durchHans Schmid, Swissmill

15:00 Uhr Siegerehrung

Thomas Helbling und Michael Gutting, Vorsitzende des Dachverbandes Schweizerischen Mühlen und des Verbandes Deutscher Mühlen

ANTWORT – BITTE BIS 30. SEPTEMBER 2022

Verband Deutscher Mühlen e.V.

Neustädtische Kirchstraße 7A

10117 Berlin

per Mail: anne-kristin.barth@muehlen.org

Ansprechpartnerin VDM Anne-Kristin Barth Presse & Öffentlichkeitsarbeit Telefon: +49 30 2123369 34 Mobile: +49 173 7385330 Mail: anne-kristin.barth@muehlen.org Ansprechpartner Swissmill Hans Schmid Mitglied des Managements Telefon: +41 44 44725-56 Mail: hans.schmid@smz.ch