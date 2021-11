RCB Fund Services

Fairer Fonds zur Entschädigung bestimmter Anleger in Mylan N.V. Stammaktien

Washington (ots/PRNewswire)

RCB Fund Services LLC, die Vertriebsstelle für die Mylan N.V. ("Mylan") Fair Fund (der "Mylan Fair Fund"), gibt die Eröffnung des Antragsverfahrens für den Mylan Fair Fund bekannt. Der Mylan Fair Fund wurde von der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") eingerichtet, um 30 Millionen Dollar an zivilrechtlichen Geldstrafen an Investoren zu verteilen, die durch das angebliche Fehlverhalten von Mylan im Zusammenhang mit einer Untersuchung des Justizministeriums über das Verhalten von Mylan im Zusammenhang mit dem Verkauf von EpiPen geschädigt wurden. Gemäß dem am 17. August 2021 genehmigten Ausschüttungsplan (der "Plan") wird der Mylan Fair Fund bestimmte Anleger entschädigen, die zwischen dem 2. März 2015 und dem 1. September 2016 Stammaktien von Mylan erworben haben und die die Bedingungen des Plans erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter: mylanfairfund.com oder sec.gov.

Wer ist teilnahmeberechtigt?

Jede natürliche oder juristische Person, die im Zeitraum vom 2. März 2015 bis zum 1. September 2016 Mylan-Stammaktien an einer US-Börse erworben hat, hat vorbehaltlich bestimmter anderer im Plan beschriebener Berechtigungsbeschränkungen Anspruch auf eine Vergütung aus dem Mylan Fair Fund.

Zuschussfähige Sicherheit

Mylan Stammaktien - (MYL) CUSIP: N59465109

Bestimmung der förderfähigen Verluste

Die Höhe der Entschädigung wird in Übereinstimmung mit dem Plan festgelegt und hängt von den Daten der Transaktionen mit Mylan-Stammaktien, der Anzahl der gekauften und/oder verkauften Aktien und dem Gesamtdollarwert der beim Mylan Fair Fund eingereichten berechtigten Ansprüche ab.

Wie kann man sich bewerben?

Sie müssen das ausgefüllte Antragsformular und die entsprechenden Belege bis zum Ablauf der Antragsfrist einreichen. Der einfachste Weg zur Teilnahme ist die Online-Anmeldung über die Website des Mylan Fair Fund: mylanfairfund.com. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Online-Anmeldung zu nutzen, können Sie eine Kopie des Antragsformulars von der Website herunterladen und das ausgefüllte Antragsformular per Post an den Mylan Fair Fund unter der unten angegebenen Adresse senden. Sie können die Vertriebsstelle auch bitten, Ihnen ein Anspruchsformular zuzusenden, indem Sie uns gebührenfrei unter (800) 678-0888 anrufen oder eine E-Mail-Anfrage an info@mylanfairfund.com schicken.

Frist für die Einreichung von Anträgen

Die Antragsformulare müssen spätestens am 9. März 2022 um Mitternacht abgestempelt werden.

BEWERBEN SIE SICH JETZT! Mylan Fair Fund, P.O. Box 6709, Syracuse, NY 13217-6709. Gebührenfreie Nummer: (800) 678-0888.