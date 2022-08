LID Pressecorner

Herzliche Einladung zum Lancierungsevent "Simmentaler Original" - Der neue Star am Käsehimmel

Der im Jahr 2018 gegründete Verein Simmentaler Original mit Zweck Förderung der einzigartigen Zweinutzungsrasse vermarktet unter dem gleichnamigen Gütesiegel nachhaltige Milch- und Fleischprodukte von der Simmentaler Kuh. Einen Überblick zum Verein erhalten Sie in unserem kurzen Video oder auf unserer Webseite. Um das Angebot auszubauen, wurde in Zusammenarbeit mit Agroscope ein neuer Käse, der «Simmentaler Original», entwickelt. Für die Enthüllung und den Anschnitt dieses über 80 kg schweren Käselaibes findet am 14. September 2022 ein Lancierungs- und Medienevent statt, wozu wir Sie herzlich einladen.

Datum: 14. September 2022

Zeit: 11.45 – 13.30 Uhr / Lunch und Degustation direkt vor Ort

Ort: Bauernhof Glungge, Brechershäusern 340, 3474 Rüedisbach

Anmeldung:

Unter diesem Link bis am 9. September 2022 oder per E-Mail an info@simmentaler-original.ch

Agenda: Direkt in ihren Kalender eintragen

Anreise

Auto

Parkplatz direkt vor Ort

Brechershäusern 340, 3474 Rüedisbach

ÖV

Shuttle-Taxi ab Bahnhof Wynigen um 11.35 Uhr

Ab Bern in 30 Minuten

11.07 Uhr, Gleis 10, Verbindung ansehen

Ab Zürich in 1 Stunde

10.30 Uhr, Gleis 15, Verbindung ansehen

Nebst dem Highlight der Käseenthüllung wartet auf Sie als Lokalität der Bauernhof Glungge, der durch die Filme «Uli der Knecht» und «Uli der Pächter» nach der Geschichte von Jeremias Gotthelf Bekanntheit erlangt hat. Wie bereits zu Gotthelfs Zeiten werden auf der Glungge noch heute Simmentaler Kühe gehalten.

Wir würden uns freuen, zusammen mit Ihnen und vielen weiteren interessanten Gästen aus Wirtschaft, Politik und Sport auf die Renaissance der Simmentaler Rasse in der Schweiz anzustossen. Als Überraschung werden wir Ihnen auch unsere neuen Markenbotschafter präsentieren.

Der offizielle Teil startet um 11.45 Uhr und dauert in etwa 30 Minuten. Anschliessend haben Sie die Möglichkeit direkt vor Ort mit den Bauern, Käsern, Affineuren und weitere Beteiligten persönlich zu sprechen.

Kontakt für Rückfragen: Josef Dähler Mail: Josef.Daehler@simmentaler-original.ch Mobile: 079 331 56 56