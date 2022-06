Sany Group

Gemeinsam besser: 10-jähriges Jubiläum der Übernahme von Putzmeister durch SANY

Changsha, China (ots/PRNewswire)

Das Jahr 2022 markiert den 10. Jahrestag der Übernahme von Putzmeister durch SANY. Bereits 2012 haben SANY Deutschland und CITIC PE für 360 Millionen Euro 100 % der Anteile an Putzmeister erworben. Als junges und ehrgeiziges Unternehmen war dies ein Meilenstein für SANY sowie ein wegweisendes Ereignis in der weltweiten Baumaschinenbranche.

In den letzten zehn Jahren hat Putzmeister, bereits damals ein führender Hersteller von Betonmaschinen in Europa, unter der SANY Group ein stabiles Wachstum und eine stetige Entwicklung erreicht. Das Verkaufsvolumen von Putzmeister stieg von 500 Mio. EUR im Jahr 2011 auf mehr als 800 Mio. EUR im Jahr 2021, was seine führende Position auf dem internationalen Markt für Betonmaschinen aufrechterhielt.

Mit der Erweiterung seines F&E-, Fertigungs- und Vertriebsnetzwerks auf Europa, Amerika und den asiatisch-pazifischen Raum genießt das ehemalige deutsche Familienunternehmen nun eine breitere weltweite Präsenz in 154 Ländern und Regionen.

In den letzten zehn Jahren wurde Putzmeister in die weltweite Unternehmenslandkarte von SANY integriert. Heute trägt fast die Hälfte der Betonmaschinenprodukte weltweit das Logo von Putzmeister oder SANY.

Putzmeister bietet SANY anwendbare Erfahrung in den Bereichen Internationalisierung, intelligente Fertigung und Konzepten und Verfahren, die mit der vierten industriellen Revolution in Einklang stehen. Putzmeister wiederum stärkt durch die finanzielle Unterstützung und Ressourcen von SANY seine Fähigkeit, neue Geschäfte zu entwickeln.

Die F&E-Kooperation zwischen den beiden Unternehmen war offensichtlich ertragreich. Die gemeinsamen F&E-Teams haben die V8-Serie und die 45-m-Autobetonpumpe erfolgreich auf dem europäischen Markt eingeführt und übernehmen nun die Führung im Bereich moderner elektrischer, intelligenter und digitaler Produkte. Putzmeister hat die weltweit erste Hybrid-Autobetonpumpe „iONTRON" auf den Markt gebracht und Big-Data-Technologie in der Betonproduktion, im Transport und im Platzierungsprozess eingesetzt, um Produktivität, Betrieb und Kraftstoffeffizienz zu verbessern.

Die beiden Unternehmen erschließen einander gegenseitig Märkte. Weitere Produkte von Putzmeister wie Spritzbetoniermaschinen, Mörtelmaschinen, Industriepumpen und Telebelt erhielten durch SANY Zugang zum chinesischen Markt. Ebenso konnten sich viele Produkte von SANY über das Putzmeister-Netzwerk weltweit etablieren. „Im Vergleich zum Umsatzwachstum", erklärte Dr. Jiang Xiangyang, Vertreter des Vorstandsvorsitzenden von SANY und Vorstandsmitglied der Putzmeister Holding GmbH, „liegt die Bedeutung der Übernahme darin, dass sie SANY einen genaueren Blick auf ein führendes Unternehmen im Westen, den Markt in den Industrieländern und ihre Art der Unternehmensleitung gewährt hat."

Die Partnerschaft zwischen SANY und Putzmeister hat bisher exponentiell positive Ergebnisse in den Bereichen Training, Mitarbeiteraustausch, Forschung und Entwicklung und Unternehmensentwicklung erbracht. Ihre Partnerschaft hat ihnen weit bessere Ergebnisse eingebracht als sie jeweils allein erzielt hätten. Eins plus eins macht in diesem Fall deutlich mehr als zwei.

Di Wu

+86-18890074901

wud43@sanyglobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842861/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842862/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1842863/image_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg