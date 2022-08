LID Pressecorner

ALDI SUISSE ist neuer Partner beim Verein Schweizer Regionalprodukte

Der Verein Schweizer Regionalprodukte (VSR) erhält einen neuen nationalen Partner. Bei ALDI SUISSE stehen ab diesem Herbst Produkte mit dem Gütesiegel «regio.garantie» in den Regalen. Mit der neuen Produktlinie «SAVEURS SUISSES» reiht sich ALDI SUISSE in den nationalen Regiolabel-Kreis zu dem «Aus der Region. Für die Region.», «Schweizer Pärke» oder «Bio Suisse» gehören.

Mit den Richtlinien für Regionalmarken und dem dazugehörigen Label regio.garantie bewirtschaftet der VSR eine national einheitliche Grundlage für die unabhängige Kontrolle und Zertifizierung von «echten und glaubwürdigen Regionalprodukten», die sich mittlerweile als Branchenstandard etabliert hat. Mit der Einführung der neuen Produktelinie «SAVEURS SUISSES» setzt neu auch ALDI SUISSE innerhalb der Beschaffung auf diesen Standard. Die «SAVEURS SUISSES»-Produkte werden grundsätzlich mit dem Gütesiegel regio.garantie ausgezeichnet.

«Das Bekenntnis von ALDI SUISSE zu regio.garantie zeigt, dass wir mit unseren Bemühungen, strenge und einheitliche Richtlinien für Regionalprodukte und ein vertrauenswürdiges Gütesiegel zu deren Auszeichnung anzubieten, auf einem prosperierenden Weg sind. Die Zusammenarbeit mit ALDI SUISSE wird den Schweizer Regionalprodukten weiter Aufwind geben.» freut sich der Präsident des Vereins Schweizer Regionalprodukte, Manfred Bötsch, über die künftige Partnerschaft.

Porträt

Der Verein Schweizer Regionalprodukte ist Inhaber der nationalen Richtlinien für Regionalmarken und des Gütesiegels regio.garantie und vertritt die Interessen der Regionalprodukte gegenüber Kantonen, Bund, Handel und weiteren Organisationen. Mitglieder sind die vier überregionalen Organisationen alpinavera, CULINARIUM, «Das Beste der Region» und Pays romand – Pays gourmand, die Schweizweit insgesamt über 30 Regionalmarken vereinigen. Als Anwender der Richtlinien für Regionalmarken haben BAFU, Bio Suisse, die Migros und neu ALDI SUISSE Einsitz in die nationale Richtlinienkommission.

Richtlinien für Regionalmarken und Gütesiegel regio.garantie

Nach den Richtlinien für Regionalmarken zertifizierte Regionalprodukte setzen sich zu 100 Prozent (nicht zusammengesetzte Produkte) aber mindestens zu 80 Prozent (zusammengesetzte Produkte) aus regionalen Rohstoffen zusammen. Mindestens Zweidrittel der erwirtschafteten Wertschöpfung fällt in der Region an. Ausnahmen müssen zwingend von der nationalen Richtlinienkommission bewilligt werden, in der alle Mitglieder- und Partnerorganisationen einsitzen.Aktuell sind schweizweit rund 13‘000 Produkte nach den Richtlinien für Regionalmarken zertifiziert und sind mit dem Gütesiegel regio.garantie ausgezeichnet. Auf Stufe Endkonsument wurde 2021 ein Umsatz von rund CHF 2.2 Mia. verzeichnet.

Manfred Bötsch, Präsident Telefon: 079 434 16 61 Mail: manfred.boetsch@bluewin.ch Maria Sutter, Leiterin Geschäftsstelle Telefon: 081 254 18 57 Mail: info@schweizerregionalprodukte.ch