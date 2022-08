LID Pressecorner

Handbuch für den Garten Eden

Seit Menschengedenken wird nach dem Garten Eden gesucht. Liegt er in der iranischen Provinz, hinter Bümpliz oder doch gleich vor der eigenen Tür?

Sie heissen weder Adam noch Eva. Daniel, Meret, Marianne, Esther, Adolf und Flurina zeigen uns im vollständig überarbeiteten «Hausgarten» die nötigen Erkenntnisse, die es zum Gartenglück im Familiengarten – oder alttestamentarisch im Garten Eden – braucht.

Was vor dreissig Jahren mit dem Lehr- und Arbeitsheft für einen naturnahen Garten «Unser Hausgarten» bei der Landwirtschaftlichen Lehrmittelzentrale – kurz LmZ – begonnen hat, erscheint nun vollständig aktualisiert und erstmals in Farbe in der 7. Auflage. Das Autorenteam hat die Inhalte und Themen des beliebten Klassikers «Hausgarten» aktualisiert, ergänzt und auf das aktuelle Modul «Gartenbau» der Bäuerinnenausbildung angepasst. Aktuelle Trends wie Permakultur oder Urban Gardening sind neu aufgenommen worden. Neue Fotos und farbige Illustrationen präsentieren anschaulich und gut verständlich das für den Gartenalltag notwendige Know-how.

Das Standardwerk dient nach wie vor als Lehr- und Arbeitsheft für die Ausbildung an bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschulen, ist aber auch im Familiengarten unverzichtbar. Kleingärtnerinnen und Kleingärtner finden darin eine einfache und gut illustrierte Anleitung zum Gärtnern und sie lernen, wichtige Zusammenhänge zu erkennen.

Die klare Gliederung, der leicht verständliche Text sowie die guten Zeichnungen und Fotos machen den neuen «Hausgarten» zu einem ansprechenden Nachschlagewerk. Im Ringheft lassen sich ergänzende Aufzeichnungen, Gartenkalender und vieles mehr einordnen.

Eine ideale Ergänzung zum «Hausgarten» ist der «Gemüseatlas», der mit präzisen Illustrationen der Pflanzen sowie den wichtigsten Angaben zur jeweiligen Kultur weitere Informationen vermittelt. In den kommenden Monaten werden ein «Kräuteratlas» sowie ein «Beeren- und Obstatlas» die Reihe erweitern.

Der neue Hausgarten

Das farbige, reich illustrierte Ringheft «Hausgarten» mit 192 Seiten können Sie im Shop www.edition-lmz.ch für CHF 75 (exkl. Porto und Verpackung) bestellen. Wir wünschen gutes Gedeihen und viel Freude beim Gestalten und Pflegen Ihres Garten Edens.

Kontakt: Andreas Hügli, Verlagsleiter edition-lmz Telefon: 031 910 50 64 Mail: a.huegli@edition-lmz.ch